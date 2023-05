Werden die Upfronts langweilig?

Quotenmeter.FM

Am Mittwoch gab CBS das Programm für den Herbst bekannt. Das wirkt nicht gerade ambitioniert.

Derzeit streiken die amerikanischen Autoren – und ein Ende des Arbeitskampfes ist noch nicht abzusehen. Während in Deutschland Arbeitnehmer nicht in Gewerkschaften Mitglied sein müssen, um von den Vorteilen des neuen Tarifabschlusses zu profitieren, sind die amerikanischen Schriftsteller dazu verpflichtet. Aus diesem Grund erzielt die Arbeitsniederlegung sehr große Wirkung.CBS veröffentlichte am Mittwoch sein Programm für den Herbst und ließ fast jeden Stein auf dem anderen. Das Remake von «Matlock» kommt am Sonntag um 20.00 Uhr, «CSI: Vegas» läuft ab Mitte Februar um 22.00 Uhr und den ehemaligen Sendeplatz übernimmt das «The Good Wife»-Spin-off «Elsbeth» am Donnerstag. Montags gibt’s weiterhin zwei Stunden «NCIS», dienstags drei «FBI»-Serien und mittwochs drei Stunden Reality.Doch mit dem Autorenstreik könnten sich noch viele Programmpunkte ändern. Die Fernsehstation CBS hat zahlreiche Reality-Shows, die kurzzeitig eingesetzt werden könnten. Außerdem könnte auch eine Reality-Show wie «Big Brother» mehrere Programmslots füllen. Vielleicht holt aber auch einfach CBS zahlreiche Paramount+-Serien ins Free-TV?