ntv produziert Wahl-Sendungen aus der Türkei

TV-News

Bereits am heutigen Freitag meldet sich Nadja Kriewald in einem «Auslandsreport spezial» aus Istanbul.

Nachdem Anfang der Woche das ARD-Nachrichtenflaggschiffwegen der anstehenden Präsidentschafts- und Parlaments-Wahlen eine Ausgabe aus der Türkei produziert hatte, wird auch der Nachrichtensender ntv am Wochenende vor Ort sein, um eine umfangreiche Berichterstattung live aus der Türkei bieten zu können. Am Sonntag stellt sich die Frage, ob Präsident Recep Tayyip Erdogan eine weitere Legislaturperiode erhält, oder ob der bisherige Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu die Macht übernehmen wird.Bereits am Freitag, 12. Mai, meldet sich Nadja Kriewald um 17:30 Uhr mit einemaus Istanbul. Darüber hinaus informiert ntv von Sonntag auf Montag in mehrerenüber aktuelle Entwicklungen, Prognosen und Reaktionen rund um das politische Großereignis.Dazu berichten die Reporterinnen Kavita Sharma aus Ankara, Nadja Kriewald aus Istanbul und Irem Barlin aus dem Erdbebengebiet im Süden live aus der Türkei. Außerdem fängt ntv die Stimmen von Türkeistämmigen in Deutschland sowie politische Reaktionen aus Berlin und Brüssel ein.