73. Deutscher Filmpreis: Die Gewinner

Mit einem kraftvollen Intro und den Worten Jin, Jiyan, Azadî (dt. Frauen, Leben, Freiheit) eröffnete Musikerin und Schauspielerin Jasmin Shakeri im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Als großer Favorit war der Netflix-Filmin den Abend gestartet. Der Film von Edward Berger, der vor einigen Wochen vier Oscars abräumte, war beiminsgesamt zwölf Mal nominiert. Und so ging auch die erste Lola des Abends an die Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarques. Sie gewann Albrecht Schuch als „Beste männliche Nebenrolle“.Es folgten acht weitere Auszeichnungen in den Kategorien „Beste Tongestaltung“, „Bestes Maskenbild“, „Beste Kamera & Bildgestaltung“, „Beste Filmmusik“, „Bestes Szenenbild“ und „Besten visuellen Effekte“. Außerdem durfte sich Felix Kammerer als bester Hauptdarsteller über eine persönliche Auszeichnung freuen. Etwas überraschend ging Edward Berger in der Kategorie „Beste Regie“ leer aus, denn Ilker Çatak gewann den Preis für, der als einziger Film neben «Im Westen nichts Neues» mehrfach ausgezeichnet wurde. Leonie Benesch gewann für ihre Darstellung den Preis als beste Hauptdarstellerin. Çatak gewann zudem gemeinsam mit Johannes Duncker den Preis für das „Beste Drehbuch“.In der Hauptkategorie ging der Preis an, zudem wurdemit der Lola in Bronze bedacht underhielt die silberne Lola. Die beiden großen Gewinner sind damit «Im Westen nichts Neues» mit insgesamt acht Preisen und «Das Lehrerzimmer» mit fünf Lolas.• «Holy Spider» (Sol Bondy, Jacob Jarek)• «Im Westen nichts Neues» (Malte Grunert)• «Rheingold» (Fatih Akin, Nurhan Şekerci-Porst, Herman Weigel)• «Sonne und Beton» (Fabian Gasmia, David Wnendt)• «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war» (Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade)• «Kalle Kosmonaut» (Tine Kugler, Günther Kurth)• «Liebe, D-Mark und Tod – Aşk, Mark ve Ölüm» (Claus Reichel Mehmet Akif Büyükatalay Florian Schewe Stefan Kauertz)• «Der Räuber Hotzenplotz» (Jakob Claussen, Uli Putz)• «Holy Spider» (Ali Abbasi)• «Im Westen nichts Neues» (Edward Berger)• «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war» (Sonja Heiss)• «Meinen Hass bekommt ihr nicht» (Jan Braren, Marc Blöbaum, Kilian Riedhof)• «Sonne und Beton» (David Wnendt, Felix Lobrecht)• Zar Amir Ebrahimi («Holy Spider»)• Sandra Hüller («Sisi & Ich»)• Mehdi Bajestani («Holy Spider»)• Charly Hübner («Mittagsstunde»)• Ulrike Kriener («Einfach mal was Schönes»)• Hildegard Schmahl («Mittagsstunde»)• Clemens Schick («Servus Papa, See you in Hell»)• Karl Markovics («Was man von hier aus sehen kann»)• «Das Lehrerzimmer» (Judith Kaufmann)• «Sisi & Ich» (Thomas W. Kiennast)• «Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen» (Mechthild Barth)• «Im Westen nichts Neues» (Sven Budelmann)• «Sonne und Beton» (Andreas Wodraschke)• «Sisi & Ich» (Marco Teufen, Paul Rischer, Gregor Bonse)• «Sonne und Beton» (Paul Rischer, Jan Petzold)• «Das Lehrerzimmer» (Marvin Miller)• «Tausend Zeilen» (Ralf Wengenmayr)• «Wir sind dann wohl die Angehörigen» (The Notwist)• «The Ordinaries» (Josefine Lindner, Max-Josef Schönborn)• «Der vermessene Mensch» (Sebastian Soukup)• «Im Westen nichts Neues» (Lisy Christl)• «In einem Land, das es nicht mehr gibt» (Regina Tiedeken)• «In einem Land, das es nicht mehr gibt» (Annett Schulze, Dorit Jur, Ines Ransch)• «Seneca» (Julia Böhm, Friederike Schäfer)• «Die Schule der magischen Tiere 2» (Dennis Rettkowski, Tomer Eshed, Markus Frank)• «The Ordinaries» (Johannes Blech)• «Die Schule der magischen Tiere 2»• Volker Schlöndorff