Ulrike Frank bleibt «GZSZ» weiter treu

Seit über 20 Jahren ist die Schauspielerin als Katrin Flemming in der RTL-Soap zu sehen. Nun hat sie ihren Vertrag verlängert.

Seit 2002 spielt Ulrike Frank in der RTL-Soapdie Innenarchitektin Katrin Flemming, seit 2004 gehört sich als Hauptdarstellerin zum Cast und hat seither viel erlebt. Gemeinsam mit Anne Menden und Wolfgang Bahro gehört sie zu den langlebigsten Darstellern der Serie. Die Beliebtheit sowohl der Schauspielerin als auch ihrer Rolle ist laut RTL-Angaben regelmäßig weite vorne auf der Beliebtheitsskala. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern, denn Frank hat ihren Vertrag nun verlängert und wird auch weiterhin Teil der UFA-Serial-Drama-Produktion sein.Frank bezeichnete ihre Vertragsverlängerung in einem RTL-Interview als „eine große Sache für mich“ und fügte: „Natürlich freue ich mich über das Angebot. Außerdem ist es ein willkommener Anlass, alles genau unter die Lupe zu nehmen, zu überprüfen, ob alles noch passt. Und es passt! Ich liebe meine Rolle, Katrin Flemming ist und bleibt faszinierend, sie polarisiert und ist vielleicht auch deshalb wichtig im «GZSZ»-Kosmos.“Über die künftige Entwicklung von Katrin Fleming sagte die Schauspielerin: „Katrins Vergangenheit wirft leichte Schatten und sie muss sich fragen, ob sie ihre traumatische Kindheit wirklich hinter sich gelassen hat. Außerdem wird sie mit ihrer besten Freundin Maren Wiedersehen feiern können. Eva Mona kommt zurück, darauf freue ich mich total.“