«The Rookie: Feds»: Sky holt Spin-off-Serie im Juli nach Deutschland

TV-News

Außerdem zeigt der Pay-TV-Sender die fünfte Staffel der Mutterserie in deutscher Erstausstrahlung.

ABC hatte im vergangenen Herbst sowohl eine neue Staffel der Dramedy-Serieals auch ineinen Spin-off gestartet. Nun hat Sky angekündigt, dass man die beiden Serien im Juli nach Deutschland bringen werde. Die fünfte Staffel der Mutterserie als auch der Ableger, die jeweils 22 Folgen umfassen, werden ab dem 5. Juli exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW ausgestrahlt. Bei Sky One sind «The Rookie» und «The Rookie: Feds» immer mittwochs an 20:15 Uhr im Programm. Die Ausstrahlung erfolgt mit je einer Episode pro Woche. Wer sich bei «The Rookie» auf den neuesten Stand bringen möchte, kann dies via Sky Q oder WOW tun, wo die Staffeln eins bis drei auf Abruf bereitstehen. Staffel vier startet am 2. Juni und ist immer freitags ab 20.15 Uhr mit vier Episoden am Stück auf Sky One zu sehen sowie über Sky Q und WOW abrufbar.Hinter beiden Serien steht Alexi Hawley, der den Spin-off gemeinsam mit Terence Paul Winter kreiert hat. Beide fungieren als Co-Showrunner und Executive Producer. Ebenfalls mit an Bord ist «The Rookie»-Hauptdarsteller Nathan Fillion, der gemeinsam mit Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Michelle Chapman, Bill Norcross, Corey Miller, Michael Goi und Bibby Dunn als ausführender Produzent agiert. Vor der Kamera überlässt Fillion in «The Rookie: Feds» vierfach Emmy-nominierten Schauspielerin und diesjährigen Critics Choice Award-Gewinnerin Niecy Nash-Betts das Feld, die als Simone Clark auftritt.Die „älteste“ Anfängerin beim FBI ist eine Naturgewalt, die lebende Verkörperung eines aufgeschobenen Traums – und sie arbeitet mit ihren neuen Kollegen im Bureau zusammen, um die härtesten Verbrecher des Landes zur Strecke zu bringen. Neben Niecy Nash-Betts spielen Frankie R. Faison als Christopher "Cutty" Clark, James Lesure als Carter Hope, Britt Robertson als Laura Stensen, Felix Solis als Matthew Garza und Kevin Zegers als Brendon Acres mit.Fillion alias John Nolan bekommt in der fünften Staffel von «The Rookie» unterdessen die Chance zu entscheiden, wohin er seine Karriere innerhalb der LAPD führen will. Doch das Leben ist nicht immer so einfach, denn er und sein Team müssen sich mit Komplikationen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die ihre Zukunft beeinflussen werden.