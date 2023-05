Quotencheck

Innerhalb von sechs Wochen hat ProSieben die achte Auflage der Fernsehshow über die Bühne gebracht.

In den vergangenen Wochen hat Endemol Shine Germany neue Folgen von «The Masked Singer» produziert. Der Auftakt begann am Samstag, den 1. April, der für die Fernsehzuschauer mit der Enttarnung von Jan Josef Liefers begann. 2,30 Millionen Zuschauer verfolgten die dreistündige Show, die 9,1 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen wurden 1,02 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf tolle 18,3 Prozent.Eine Woche später schied Daniel Boschmann aus, der als Waschbär auf der Bühne stand. Seine Performance wurde unter anderem von Rick Kavanian bewertet, 2,09 Millionen Zuschauer schalteten ein und verhalfen ProSieben zu 8,7 Prozent. Bei den Umworbenen baute man ab, 0,92 Millionen Zuschauer sorgten für 17,2 Prozent.In der dritten Woche gesellte sich Caroline Kebekus zu Rea Garvey und Ruth Moschner, die von Matthias Opdenhövel moderierte Show sahen 2,19 Millionen Zuschauer und dann flog auch noch Marianne Rosenberg raus. Der Marktanteil der Show lag bei 8,8 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,99 Millionen Zuschauer dabei, 17,4 Prozent Marktanteil wurden ausgewiesen.In der vierten Folge schalteten nur noch 2,11 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei neun Prozent. Die Sendung mit Beatrice Egil, in der Anna Loos gehen musste, verbuchte 0,96 Millionen und sicherte sich einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Folge fünf erreichte nur noch 1,93 Millionen Zuschauer. Eigentlich ungewöhnlich, weil Sarah Engels als Gastjurorin dabei war und die Sängerin sonst für gute Reichweiten steht. Inka Bause wurde als Toast rausgeworfen, 8,3 Prozent Marktanteil wurden erzielt. 0,88 Millionen junge Zuschauer wurden verzeichnet.Im Staffelfinale, das am Samstag, den 6. Mai, um 20.15 Uhr lief, war Luca Hänni, der die Sendung gewann, als Schuhschnabel unterwegs. Die Sendung war bei 2,10 Millionen Fernsehzuschauern beliebt, es wurden auch die Gesichter unter dem Igel (Felicitas Woll), Mystica (Patricia Kelly) und Frotteefant (Melissa Khalaj) gezeigt. Die mehrstündige Sendung erreichte einen Marktanteil von 9,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,82 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde mit 16,8 Prozent beziffert.Das war die schwächste «The Masked Singer»-Staffel aller Zeiten. Seit der fünften Runde sind die Reichweiten am Sinken und werden mit jeder Runde unterboten. Das bisherige Tief stammte aus dem Herbst mit 2,17 Millionen, wovon 1,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Nun waren 2,12 Millionen junge Zuschauer dabei, ab drei Jahren wurden 0,93 Millionen gemessen. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,9 Prozent bei allen sowie 17,6 Prozent bei den jungen Leuten. Wie ProSieben die Reichweiten wieder antreiben will, ist allerdings unbekannt. Vielleicht wäre der Sendeplatz am Dienstag wieder für das Format eine Idee oder man dämmt die Sendezeit ein wenig ein.