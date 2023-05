FOX trennt sich von «Fantasy Island»

US-Fernsehen

Der Reboot kam bei den Fernsehzuschauern zuletzt nicht mehr gut an.

Eine dritte-Staffel wird es beim US-Network FOX nicht geben. Die Neuinterpretation der klassischen Serie wurde ursprünglich im Sommerprogramm auf FOX ausgestrahlt, während die zweite Staffel Teil des Midseason-Programms des Senders war."Wir waren sehr zufrieden mit der lustigen und eskapistischen Kreativität von «Fantasy Island», von der wir gehofft hatten, dass sie bei den Zuschauern gut ankommen würde. Sony Pictures Television ist ein wichtiger Partner für uns und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen bei «Accused», «Alert: Missing Persons Unit», «Doc» und der kommenden Zeichentrickserie «Universal Basic Guys/Hoagie Bros.». Wir möchten uns auch bei der Besetzung von «Fantasy Island», angeführt von Roselyn Sánchez, Kiara Barnes und John Gabriel Rodriquez, sowie bei der Crew und den ausführenden Produzenten Liz Craft, Sarah Fain und Anne Clements für die Zusammenarbeit bei der Serie bedanken", so Fox in einer Erklärung.Roselyn Sánchez spielt Elena Roarke, eine Nachfahrin des ursprünglichen Mr. Roarke, die die titelgebende Insel leitet, auf der die Träume (und Albträume) der Gäste zum Leben erweckt werden können. Sánchez spielt die Hauptrolle zusammen mit Kiara Barnes und John Gabriel Rodriquez. Die Serie bietet auch eine breite Palette von Gaststars: In Staffel zwei sind unter anderem Cheryl Hines, Rachael Harris, Brett Butler, Teri Hatcher und James Denton zu sehen.