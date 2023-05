«Minx» geht Ende Juli weiter

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Starz hat ein Startdatum festgelegt.

Die zweite-Season hat einen offiziellen Premierentermin bei Starz. Nach dem offiziellen Wechsel von HBO Max zu Starz wird die zweite Staffel am 21. Juli um Mitternacht auf der Starz-App und allen Starz-Streaming- und On-Demand-Plattformen Premiere feiern. Auf dem linearen Kanal wird sie in den USA und Kanada um 21:00 Uhr auf Starz ausgestrahlt. Die erste Staffel ist derzeit auf der Starz-App als Stream verfügbar.«Minx» startet im Los Angeles der 1970er Jahre. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Im Mittelpunkt der Serie steht Joyce (Ophelia Lovibond), eine aufrichtige junge Feministin, die sich mit einem billigen Verleger (Jake Johnson) zusammentut, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. In der zweiten Staffel müssen sich Doug und Joyce mit dem explosiven Erfolg von Minx auseinandersetzen, der mehr Geld, Ruhm und Versuchungen mit sich bringt, als sie beide zu bewältigen wissen.«Minx» wurde von Ellen Rapoport entwickelt, die auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert. Paul Feig und Dan Magnante sind ausführende Produzenten für Feigco Entertainment. Ben Karlin und Rachel Lee Goldenberg sind ebenfalls ausführende Produzenten, wobei Goldenberg beim Pilotfilm Regie geführt hat. Johnson fungiert als Co-Executive Producer. «Minx» wird von Lionsgate Television produziert.