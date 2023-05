«Queen Charlotte» löst einen Hype aus

International

Die neue «Bridgerton»-Story verzeichnete herausragende Aufrufzahlen.

Die Regentschaft von Shonda Rhimes setzt sich mit ihrem neuesten Erfolg,, fort. Die «Bridgerton»-Prequelserie, die am 4. Mai anlief, erreichte 148,28 Millionen Sehstunden in den Netflix-Top10-Charts während des Zeitfensters vom 1. bis 7. Mai und ist damit der meistgesehene Titel des Streamers in dieser Woche. Die sechs Episoden der Serie wurden in der ersten Woche über 22 Millionen Mal angesehen. Netflix berechnet die Gesamtzahl der Aufrufe, indem es die gesehenen Stunden (148,28 Millionen) durch die Gesamtlaufzeit (6,49 Stunden) teilt.Zum Vergleich: Die letzten Netflix-Serien, die die Hitliste anführten, darunter «The Night Agent», Staffel drei von «Outer Banks» und Staffel zwei von «Ginny & Georgia», bestanden jeweils aus zehn Episoden. Die zweite-Staffel folgte dicht hinter der königlichen Liebesgeschichte auf Platz zwei mit 60,47 Millionen Sehstunden. Auch die erste Staffel der Serie landete mit 25,18 Millionen Sehstunden wieder auf Platz sechs, da die Zuschauer die Serie entweder erneut sahen oder sie neu entdeckten.Beide Staffeln von(«Immer für dich da») blieben in der Liste der beliebtesten Titel während des Sendezeitraums. Die zweite Staffel der Serie fiel mit 54,32 Millionen Sehstunden auf den dritten Platz, nachdem sie zuvor mit der letzten Hälfte der zweiten Staffel auf Platz eins zurückgekehrt war. Staffel eins landete in ihrer dritten Woche mit 16,5 Millionen Sehstunden auf Platz sieben der Charts.