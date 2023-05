Hadley Gamble verlässt NBCUniversal

Köpfe

Die Moderatorin hat Jeff Shell mehr oder minder vertrieben.

Hadley Gamble, eine CNBC-Reporterin, die in die Schlagzeilen um die Muttergesellschaft des Wirtschaftsnachrichtensenders und die Absetzung des letzten CEO geriet, verlässt das Unternehmen selbst."CNBC gab heute bekannt, dass Hadley Gamble, Anchor und Senior International Correspondent, das Unternehmen verlässt", so der Sender in einer Erklärung. "Gamble war mehr als ein Jahrzehnt lang eine herausragende Journalistin für CNBC, die hochkarätige und herausfordernde Aufgaben übernommen und sich eine umfassende Expertise im Nahen Osten und darüber hinaus erarbeitet hat. Ihre Initiative und ihre Tatkraft haben ihr wertvolle Interviews mit mehreren führenden Politikern der Welt eingebracht. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen".Gamble war in Abu Dhabi ansässig, wo sie die Sendung "Capital Connection" moderierte. Sie arbeitet seit 2010 für den Sender. Zuvor war sie unter anderem bei CNN in Abu Dhabi und bei ABC News und Fox News in Washington tätig. In der jüngsten Vergangenheit hat sie aktiv für CNBC berichtet und im April den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu interviewt. Ihr Vertrag sollte eigentlich im Sommer dieses Jahres auslaufen.