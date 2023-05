«Walker» bekommt eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Allerdings bahnt sich ein Ende an: Nur noch 13 Folgen entstehen.

wurde für eine vierte Staffel bei The CW verlängert. Im Gegensatz zu früheren Staffeln wird die vierte Staffel der Serie aus 13 Episoden bestehen. Die Staffeln eins und drei hatten jeweils 18 Episoden, während Staffel zwei aus 20 Episoden bestand. Das Finale der dritten Runde soll am 11. Mai ausgestrahlt werden."Ich bin so aufgeregt und dankbar, das Vermächtnis von «Walker» in einer weiteren Staffel mit unseren Partnern bei CBS Studios und The CW fortzusetzen", sagte Serienstar und ausführender Produzent Jared Padalecki. "Wir können es kaum erwarten, Staffel 4 größer und besser als je zuvor zu machen und noch mehr Fans in die «Walker»-Familie zu holen. Let's ride!"Die Serie ist eine Neuinterpretation der langlaufenden Serie «Walker, Texas Ranger». Padalecki spielt die Rolle des Cordell Walker, der als "Witwer und zweifacher Familienvater mit eigenem Moralkodex" beschrieben wird, der nach zwei Jahren Undercover-Einsatz nach Hause nach Austin, Texas, zurückkehrt, nur um festzustellen, dass es zu Hause härtere Arbeit zu erledigen gibt.