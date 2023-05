Werbeflaute bei ITV

Wirtschaft

Im ersten Quartal hat das Medienunternehmen deutlich beim Streaming hinzugewonnen.

Der britische Fernsehgigant ITV musste im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang hinnehmen, während der Streamingdienst ITVX einen Wachstumsschub verzeichnete, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März fielen "wie erwartet" aus, so ITV, wobei die externen Gesamteinnahmen um sieben auf 776 Mio. Pfund zurückgingen, verglichen mit 834 Mio. Pfund im gleichen Zeitraum 2022.Der Gesamtumsatz der ITV Studios blieb mit 457 Millionen Pfund (2022: 458 Millionen Pfund) unverändert. Zu den Auslieferungen in Großbritannien und international gehörten «Nolly» für ITVX, «Django» ► für Sky, «Big Beasts» für AppleTV+ und «Queer Eye» für Netflix . Die Medien- und Unterhaltungseinnahmen von ITV sanken um neun Prozent auf 495 Millionen Pfund (2022: 545 Millionen Pfund), wobei die Gesamtwerbeeinnahmen um 10 Prozent zurückgingen, was nach Angaben des Senders "besser als der breitere TV-Werbemarkt" ist. Innerhalb dieses Bereichs stiegen die digitalen Werbeeinnahmen um 30 % auf 87 Millionen Pfund im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.Carolyn McCall, Geschäftsführerin von ITV, sagte: "ITV hat im Berichtsquartal weiterhin bedeutende strategische Fortschritte gemacht, und alle Geschäftsbereiche haben die Erwartungen erfüllt. ITVX hat seine starke Markteinführung fortgesetzt, mit einem Anstieg der Streaming-Stunden um 49% und einem Wachstum der digitalen Einnahmen um 29% im Quartal. Exklusive Sendungen wie «Nolly» und «The Twelve» zogen neue Zuschauer an, von denen 80 % auch andere Inhalte auf ITVX sahen. Darüber hinaus zogen die Live-Simulcasts unserer größten Sendungen und Sportereignisse, darunter Love Island und der FA Cup, ein großes Streaming-Publikum an."