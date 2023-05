FOX bestellt «Animal Control»

US-Fernsehen

Die Sitcom wird im nächsten Jahr eine zweite Staffel bekommen.

wurde für eine zweite Staffel bei FOX verlängert. Die Verlängerung kommt wenig überraschend, da es sich um die erste eigene Live-Action-Comedy von FOX handelt. Laut FOX war die Premiere der Serie das meistgestreamte Drehbuchdebüt des Senders überhaupt, mit geschätzten 4,5 Millionen Zuschauern auf allen Plattformen in den ersten drei Tagen der Verfügbarkeit.Wie der Name schon andeutet, dreht sich die Serie um eine Gruppe von Tierschutzhelfern. Die Hauptrolle wird von Joel McHale gespielt, der neben Michael Rowland, Vella Lovell, Ravi Patel, Grace Palmer, Alvina August, Kelli Ogmundson und Gerry Dee auftritt."Wir sind begeistert, dass unsere Zuschauer auf «Animal Control» so gut reagiert haben wie wir", sagte Michael Thorn, President of Scripted Programming bei FOX Entertainment. "Das unglaublich talentierte Ensemble, angeführt von Joel McHale, und unser kreatives Team, Bob Fisher, Rob Greenberg, Dan Sterling und Tad Quill – ganz zu schweigen von einer ganzen Schar wilder tierischer Darsteller – haben eine urkomische Serie geschaffen, die Woche für Woche scharf, witzig und warmherzig ist."