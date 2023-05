ZDF gestaltet Mittwoch-Vorabend um

TV-News

Ab Juni setzt der Mainzer Sender nicht mehr auf fiktionale Ware, sondern nimmt mehrere Doku-Reihen ins Programm. Den Anfang macht Sebastian Leges «BesserEsser».

[imgr][/imgr]Das ZDF wird einen neuen Weg am Mittwochvorabend einschlagen, nachdem zuletzt der Serien-Neustartnicht gut beim Publikum ankam. Die erste Staffel generierte eine durchschnittliche Reichweite von 2,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einen Marktanteil von ausbaufähigen 11,1 Prozent. Beim jungen Publikum waren gerade einmal 3,3 Prozent drin. Wiederholungen vonmachten ihre Sache auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr zuletzt kaum besser.Ab Juni muss sich das Publikum auf eine neue Programmfarbe einstellen, denn statt fiktionaler Serienware setzt der Mainzer Sender künftig auf Dokumentationen. Den Anfang macht ab dem 7. Juni Koch Sebastian Lege mit dem Format, das zuletzt sehr erfolgreich in ähnlicher Form in der Primetime am Dienstagabend zu sehen war. Geplant sind fünf Folgen zu den Themen „Sündige Snacks“, „Fix und fertige Lebensmittel“, „Der Fast-Food-Gigant – McDonald’s“, „Die Wahrheit über KFC“ und „Tricks der Lebensmittelindustrie – Milka, Oreo, Philadelphia“.Ab dem 13. Juli füllt die Doku-Fiktion-Reihevonden Sendeplatz. Die sechs Folgen, die bis Mitte August laufen werden, sind von John Downer produziert. Ab dem 30. August übernimmt Eva Brenner mit ihrem Dokutainment-Format. In fünf Ausgaben entwickeln zwei Gartenprofis unterschiedliche Ideen für jeden Garten und bewerben sich um den Auftrag der Besitzer. Innenarchitektin Eva Brenner steht den Familien beratend zur Seite und verleiht jedem Garten mit kreativen Deko-Konzepten den letzten Schliff. Ab dem 4. Oktober kehrt dannins Programm zurück. Wie die erste Staffel besteht auch die zweite Season aus zwölf Episoden, die bis kurz nach Weihnachten gesendet werden.