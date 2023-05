Neue «Barney»-Serie kommt 2024

US-Fernsehen

Nach der Ausstrahlung bei Max landet der Stoff auch noch bei Cartoon Network.

Warner Bros. Discovery hat die CG-animierte Seriemit neuen Abenteuern des lilafarbenen Dinosauriers und seiner Freunde in Auftrag gegeben, die 2024 auf dem Streaming-Dienst Max und Cartoon Network starten soll. Die Serie, die Anfang des Jahres als Teil von Mattels Barney-Franchise-Relaunch angekündigt wurde, wird die kultige Figur für ein modernes Publikum neu aufbereiten, so WBD. Die Serie wird von Mattel Television und Nelvana von Corus Entertainment koproduziert.Barney ist die geliebte Kinderfigur, die die Herzen von Millionen von Kindern erobert hat – bevor er im Internet und in der Popkultur zur Zielscheibe von Hasstiraden wurde, wie in der Peacock-Doku-Serie «I Love You, You Hate Me» aus dem Jahr 2022 zu sehen ist. Die ursprüngliche Live-Action-Serie «Barney & Friends» wurde 1992 auf PBS-Sendern ausgestrahlt und lief bis 2010.«Barney's World» ist "modernisiert mit dynamischen Charakteren und musiklastigen Geschichten, die Themen wie Liebe, Gemeinschaft und Ermutigung hervorheben", so WBD und Mattel TV. Barney startet auf einem örtlichen Spielplatz und wird von den Dinos Billy und Baby Bop und ihren drei besten Freunden begleitet. "Während der albernen und fantasievollen Abenteuer, die sie gemeinsam erleben, hilft Barney den Kindern, große Vorschulgefühle zu erforschen und zeigt ihnen, wie sie sich selbst und andere lieben können", so die Unternehmen bei der Ankündigung der Serienaufnahme.