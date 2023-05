CBS bestellt «Matlock»

US-Fernsehen

Im Comedy-Bereich bekommt man mit der Damon Wayans & Damon Wayans Jr.-Comedy Nachwuchs.

CBS hat die drei Serienundfür die Ausstrahlungssaison 2023/24 in Serie bestellt. Dies gab der Sender am Dienstagnachmittag bekannt. Kathy Bates wird die Hauptrolle übernehmen und das Reboot von «Matlock» produzieren. Die Serie folgt der erfolgreichen Madeline Matlock (Bates), die wieder in einer angesehenen Anwaltskanzlei arbeitet, wo sie mit ihrem bescheidenen Auftreten und ihrer gerissenen Taktik Fälle gewinnt und die Korruption im eigenen Haus aufdeckt. In der Serie spielen außerdem Skye P. Marshall als Olympia, Jason Ritter als Julian, David Del Rio als Billy und Leah Lewis als Sarah.Ebenfalls von CBS Studios kommt «Elsbeth», die auf der Figur aus «The Good Wife» und «The Good Fight» basiert. "Nach ihrer erfolgreichen Karriere in Chicago nutzt Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), eine scharfsinnige, aber unkonventionelle Anwältin, ihren einzigartigen Blickwinkel, um einzigartige Beobachtungen zu machen und brillante Kriminelle an der Seite des NYPD in die Enge zu treiben", heißt es in der offiziellen Beschreibung. Carrie Preston spielt die Rolle der Elsbeth, Wendell Pierce die des Captain CW Wagner und Carra Patterson die des Officer Kaya.«Poppa's House» ist eine Komödie mit mehreren Kameras, die von Damon Wayans Sr. und seinem Sohn Damon Jr. stammt. Die Serie folgt dem "legendären Talk-Radio-Moderator und glücklich geschiedenen 'Poppa' (Damon Wayans)", dessen Ansichten zu Hause, wo er immer noch seinen erwachsenen Sohn Junior (Damon Wayans Jr.) erzieht, und bei der Arbeit, als eine neue weibliche Co-Moderatorin eingestellt wird, in Frage gestellt werden. Junior wird als "brillanter Träumer beschrieben, der versucht, seiner Leidenschaft nachzugehen und gleichzeitig ein verantwortungsvoller Vater und Ehemann zu sein". Neben dem Vater-Sohn-Duo sind Essence Atkins und Tetona Jackson als "Ivy" und "Nina" zu sehen.