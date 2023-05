Elton vergibt die deutschen ESC-Punkte

TV-News

Der NDR nominierte in diesem Jahr nicht Barbara Schöneberger als Sprecherin der deutschen Jury.

Das europäische ESC-Publikum muss sich in diesem Jahr nicht nur an eine neue Musikrichtung aus Deutschland gewöhnen, sondern auch auf ein neues Gesicht, das am Samstag die Punkte der deutschen Jury verkünden wird. Statt Barbara Schöneberger, die diesen Job in den vergangenen Jahren übernommen hatte, nominierte der NDR den Moderator Elton. Er wird live die zwölf Punkte der deutschen Jury aus einem Studio des NDR in Hamburg-Lokstedt bekannt geben.„Am liebsten holen wir in St. Pauli ja Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt!“, wird Elton in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Mitteilung zitiert. Seinen ersten Kontakt zumhatte Elton 2010, als er Lenas Reise nach Oslo begleitete und parallel von dort dem TV-Publikum Land und Leute vorstellte. Inzwischen hat sich der damalige „Showpraktikant“ und gelernte Radio- und Fernsehtechniker, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, längst zur TV-Größe in Deutschland entwickelt. 2018 moderierte er gemeinsam mit Linda Zervakis den deutschen ESC-Vorentscheid.Auf Schöneberger müssen die Fans des ESC am Samstag, 13. Mai, gewiss nicht verzichten. Sie wird die Sendungenund, das Rahmenprogramm für das ESC-Finale, live aus dem Tate Museum in Liverpool präsentieren. Die Sendungen sind zum ersten Mal zeitgleich auch in Österreich und der Schweiz zu sehen. Elton wurde auch deshalb nominiert, das die Vorgaben der European Broadcasting Union (EBU) vorsehen, dass die Punkte-Vergabe aus dem eigenen Land übertragen werden sollen. Da sich Schöneberger aber in Großbritannien aufhält, wurde in Elton eine Alternative gefunden.