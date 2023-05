3 Quotengeheimnisse

Das Erste, RTL und Sat.1 haben die Kröning von Charles am Samstag übertragen. Wir schauen auf die genauen Zahlen.

Drei große Fernsehsender haben die Übertragung von King Charles III. übertragen. Doch mit knapp siebenstündigen Übertragungen sind die Reichweiten sehr verzerrt. Beispielweise erreichte Das Erste zwischen 09.30 und 16.00 Uhr 4,88 Millionen Fernsehzuschauer. Die Hauptsendezeit in der Charles und Camilla ihre Titel bekamen, lag zwischen zwölf und 14.00 Uhr. 6,243 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.Der Fernsehsender RTL konnte sich am Samstag, den 6. Mai, über 1,563 Millionen Zuschauer freuen. Die Sendung, die zwischen 09.00 und 15.50 Uhr dauerte, erreichte 1,45 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 13,0 Prozent. Der Hauptpart aus der Kirche sicherte sich „nur“ zwölf Prozent. Spannend: Die Fernsehzuschauer im Ersten schalteten früh ein und blieben auch nach der Krönung vor dem Fernseher, beim Ersten waren nicht alle so lange dabei.Marlene Lufen und ihr Team meldeten sich am Samstag um 09.30 Uhr aus London und der zwischenzeitliche Einsatz von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürften einige royalen Fans verärgert haben, dennoch blieb die Reichweite stabil. Nur 0,63 Millionen Menschen sahen die Sendung, die zwischen 09.30 und 16.00 Uhr andauerte. 0,698 Millionen Zuschauer wurden zwischen 12.00 und 14.00 Uhr gemessen.