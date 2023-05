Sky produziert Reality-Doku über Jeremy Fragrance

TV-News

Der «Promi Big Brother»-Teilnehmer wird Protagonist einer mehrteiligen Reality-Dokumentation. Produzent ist Rainer Laux und EndemolShine Germany, die auch das Sat.1-Format umsetzen.

Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany, die Produzenten des Reality-Formats, arbeiten derzeit an einer Reality-Dokumentation für den Pay-TV-Sender Sky über den Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Das noch titellose Projekt soll Ende des Jahres veröffentlicht werden.Die Rede ist von einer mehrteiligen non-fiktionalen Serie, die den «Promie Big Brother»-Teilnehmer der vergangenen Staffel über mehrere Monate und Ländergrenzen hinweg begleitet und exklusive Eindrücke aus dem beruflichen Leben zwischen Werbedeals, Business Events und Content Produktion sowie auch ganz private Momente des Social-Media-Stars zeigt. Darüber hinaus möchte der gebürtige Oldenburger sich seinen größten Traum erfüllen: in den USA richtig durchstarten und das amerikanische Publikum im Sturm erobern.„Ich liebe es, meine eigene TV-Show auf Sky zu haben. Gern lasse ich die Zuschauer auf meinem Weg nach VORNE teilhaben, danke euch“, so Jeremy Fragrance. „Der große Erfolg von «Diese Ochsenknechts» hat uns darin bestätigt, das bei unseren Kunden:innen beliebte Genre 'Celeb-Reality' weiter auszubauen. Mit Jeremy Fragrance konnten wir einen der erfolgreichsten und schillerndsten Influencer Deutschlands für uns gewinnen. Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird.", erklärt Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland.„Dass Jeremy eine tolle Personality für ein Realityformat ist, war mir sofort nach unserem ersten Treffen klar. Ich bin froh, dass wir ihn für das Format gewonnen haben und freue mich sehr auf die kommende Produktion mit ihm. Denn eins ist sicher: langweilig wird es sicher nicht, weder für uns noch für die Zuschauer!", verspricht Formatentwickler und Produzent Rainer Laux, an dessen Seite Steffen Siebert als Executive Producer agiert. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.