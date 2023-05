«Kelly Clarkson Show» zieht um

US-Fernsehen

Die Sendung kam zunächst vom Universal-Gelände in Burbank, jetzt erfolgt die Aufzeichnung in New York.

In den vergangenen zwei Staffeln hat Kelly Clarkson die Premierenwochen ihrer Talkshow in New York City gedreht, doch nun zieht sie mit ihrer Show endgültig in den Big Apple.wird in der nächsten Staffel vom Universal-Gelände in Los Angeles in die NBC Studios am 30 Rockefeller Plaza in New York verlegt.Die Talkshow wird vor einem Studiopublikum im kultigen Studio 6A gedreht, in dem bereits Jimmy Fallon, Conan O'Brien und David Letterman zu Gast waren. Für Clarksons Show wird ein neues, hochmodernes Studio gebaut, das auch über technische Einrichtungen und Räumlichkeiten für den Support verfügt.Der Umzug der Talkshow an die Ostküste folgt auf die Ausweitung der New Yorker Filmsteuergutschrift, die kürzlich von Gouverneurin Kathy Hochul im Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen wurde. Im Rahmen der Ausweitung des Programms bietet der Staat nun einen Anreiz für förderfähige Fernsehproduktionen, die nach New York umziehen, und reduziert die Fördervoraussetzungen für Talk- und Varietéshows von fünf auf zwei Jahre Drehzeit.