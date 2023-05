Studios setzen einige Exklusivverträge aus

Vermischtes

Da die Top-Autoren nicht arbeiten, sondern den gemeinsamen Streik unterstützen, wollen Studios Verträge ruhen lassen.

Amazon, HBO, Warner Bros. TV, NBCUniversal, Disney, CBS Studios und andere große Studios, die in den Streik getreten sind, werden inmitten des anhaltenden Autorenstreiks einige First-Look- und Gesamtverträge aussetzen. Quellen, die der Situation nahestehen, berichten „Variety“, dass Amazon am Montag Briefe verschickt haben soll, um die Betroffenen zu informieren. Das Studio hat einige Ausnahmeregelungen für Kreative, die Produktionsleistungen erbringen, aber nicht schreiben.Es heißt, dass HBO Anrufe tätigt, um die Betroffenen zu warnen, aber formelle Briefe wurden noch nicht verschickt. "An dem Tag, an dem HBO anrief, um meinen Vertrag nach 25 Jahren als Fernsehautor auszusetzen, war ich gerade dabei, zu schreiben", schrieb «The Wire»-Schöpfer David Simon auf Twitter und postete ein Video von der Streikpostenkette.Disney hat allen, die einen Gesamtvertrag haben und derzeit nicht arbeiten, einen Brief geschickt, um die Gesamtverträge auszusetzen (was bedeutet, dass bestimmte Produzenten, die nicht als Autoren tätig sind, ihre Verträge nicht pausiert haben). Es wird erwartet, dass auch Netflix und Paramount diese Woche Briefe verschicken werden.Die meisten Studios haben es vermieden, das Wort "Kündigung" in den Mund zu nehmen, obwohl ein Studio diese Option in seinem Brief erwähnt haben soll, um die Transparenz zu wahren. Es ist auch von Studio zu Studio unterschiedlich, ob alle Verträge insgesamt ausgesetzt wurden oder ob es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, je nachdem, ob die Produzenten noch arbeiten.