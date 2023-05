Nach Carlson-Aus: Werbekunden kehren zurück

US-Fernsehen

Die 20-Uhr-Stunde von Fox News wird nicht mehr von Tucker Carlson moderiert.

Tucker Carlson ist auf dem Fox News Channel um 20:00 Uhr nicht mehr zu sehen. Der Sender hofft, dass eine Reihe von erstklassigen Werbekunden, die jahrelang seine kontroverse Stunde gemieden haben, bald wieder einschalten werden. Seit dem überraschenden Ausstieg von Carlson im letzten Monat scheint es, als würde dieser Sendeplatz, der von vielen Madison-Avenue-Anhängern gemieden wurde, nun wieder angenommen werden. Procter & Gamble, einer der größten und einflussreichsten Werbetreibenden des Landes, hat in, dem neuen 20-Uhr-Programm des Senders, Werbung für frauenfreundliche Produkte wie Venus-Rasierklingen von Gillette und Secret-Deo für die Achselhöhlen gemacht. Auch in den Werbepausen tauchen sie auf: Das Trendmedikament Ozempic von Novo Nordisk und Scotts Miracle-Gro."Seit dem Start des neuen Programms haben wir mehr als 40 neue Werbekunden gewonnen, darunter einige der größten des Landes, und zwar in allen wichtigen Kategorien", sagt Jeff Collins, Executive Vice President of Ad Sales bei Fox News Media, in einem Interview. "Wir haben neue Werbekunden und eine neue Nachfrage gesehen.Fox News hat Grund, in der Hauptsendezeit neues Geld zu generieren. Die Muttergesellschaft Fox Corp. hat sich kürzlich bereit erklärt, einen Vergleich in Höhe von 787,5 Millionen Dollar an die Wahltechnologie-Firma Dominion Voting Systems zu zahlen, die behauptet hatte, Fox News-Persönlichkeiten hätten das Unternehmen verleumdet, indem sie Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 2020 weitergegeben hätten. Das Unternehmen sieht sich mit einer weiteren Verleumdungsklage von Smartmatic konfrontiert, einer anderen Wahltechnologiefirma, die 2,7 Milliarden Dollar Schadenersatz fordert.