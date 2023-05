MGM und Amazon wollen «Mrs. Maisel» verkaufen

US-Fernsehen

Das Unternehmen möchte nach dem Abschluss der Serie mit dem Produkt Geld verdienen.

Original-Amazon-Serien wiewerden zum ersten Mal außerhalb der Plattform an Dritte verkauft. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt, als es den neuen Amazon MGM Studios Vertrieb startete. Die Abteilung ist eine Umgestaltung des bereits bestehenden MGM-Vertriebsteams und wird nun zusätzlich zu den aktuellen Titeln und den Titeln aus der Bibliothek auch Amazon Studios/Prime Video-Originale vertreiben. Chris Ottinger, der das MGM-Vertriebsteam mehr als ein Jahrzehnt lang geleitet hat, wird die neue Abteilung leiten.Ottinger wird an Brad Beale berichten, den Vizepräsidenten für weltweite Lizenzierung und Vertrieb bei Amazon und MGM Studios; Beale wiederum berichtet an die Leiterin von Amazon/MGM Studios, Jennifer Salke. "Was hat Amazon gekauft, als sie MGM gekauft haben? Nun, sie haben definitiv einen großen Katalog an Rechten für Remakes und Fortsetzungen erworben", so Ottinger. "Sie haben einen Katalog mit fertigen Produkten gekauft, aber sie haben auch ein großes Vertriebsgeschäft erworben. Zusätzlich zu meiner Gruppe haben wir ein inländisches Kinovertriebsgeschäft, das United Artists Releasing war, das wir ins Haus geholt haben. Das ist ein Geschäft, das für uns sehr wichtig ist. Und dann gibt es da noch mein Geschäft, das alles von PVOD (Paid Video on Demand) und EST (Electronic Sell-Through) über Fluggesellschaften bis hin zum Formatverkauf umfasst. Wir sind in all diesen verschiedenen Segmenten tätig. Und wenn man sich anschaut, was wir verkaufen, könnten wir ein besserer Händler sein, wenn wir den Amazon-Katalog hätten, den wir durch die Pipeline bringen könnten? Und die Antwort ist eindeutig ja.""Mit der Integration von MGM wollten wir die Vorteile des bestehenden Teams nutzen, um unser Geschäft auf eine Weise zu erweitern, die unseren Kunden auf der ganzen Welt zugute kommt", sagte Salke in einer Erklärung. Ottinger weist darauf hin, dass Amazon schon immer einen gewissen Off-Plattform-Vertrieb betrieben hat - «Manchester by the Sea» ► wurde zum Beispiel in vielen Kinos gezeigt, während einige TV-Titel bereits in internationalen Gebieten verkauft wurden. "Dieses Konzept, Produkte in diesen großen vertikalen SVOD-Diensten zu lagern, war definitiv eine Strategie für einige Leute. Mir ist nicht klar, ob dies jemals eine Strategie von Amazon war", sagte er.