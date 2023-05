CBS beendet «True Lies» und «East New York»

US-Fernsehen

Die zwei frischen Dramen wurden bereits nach der ersten Staffel abgesägt.

CBS hat sowohl die Polizeiserieals auchnach nur einer Staffel abgesetzt. Quellen zufolge ist die Entscheidung, die Serien abzusetzen, darauf zurückzuführen, dass CBS mit dem Studio der Serie, Warner Bros. Television, über das Budget der Serie gefeilscht hat, wobei CBS verlangt hat, dass die Darsteller der Serie in der zweiten Staffel nicht die übliche Gehaltserhöhung erhalten. Es wurde bereits berichtet, dass CBS andere Serien, wie die Komödie «Bob Hearts Abishola», verlängert hat, nachdem die Darsteller aufgefordert wurden, Gehaltskürzungen vorzunehmen, oder indem Serienmitglieder zu wiederkehrenden Darstellern gemacht wurden.In der Dramaserie spielte Amanda Warren die Rolle der stellvertretenden Inspektorin Regina Haywood, der frisch beförderten Chefin des 74. Reviers in East New York, einem Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn, das sich inmitten sozialer Umwälzungen und der ersten Anfänge der Gentrifizierung befindet. Haywood hat familiäre Bindungen zu dieser Gegend und ist entschlossen, mit Hilfe ihrer Beamten und Detectives kreative Methoden zum Schutz ihrer geliebten Gemeinde einzusetzen. Doch zunächst muss sie diese mit ins Boot holen, denn einige stehen ihrer Beförderung skeptisch gegenüber, und andere widersetzen sich den Veränderungen, die sie unbedingt erreichen will.«True Lies» basiert auf dem gleichnamigen Film von 1994, bei dem James Cameron Regie führte und Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielte. Dies war der zweite Versuch, das Drama ins Fernsehen zu bringen – FOX hatte bereits eine Pilotfolge für eine Serienadaption in Auftrag gegeben, die jedoch nie ausgestrahlt wurde. Matt Nix schuf die «True Lies»-Adaption und fungierte neben Cameron, Rae Sanchini, McG, Mary Viola, Corey Marsh, Josh Levy und Anthony Hemingway als ausführender Produzent. 20th Television war das Studio. Die Serie wird am Mittwoch, den 17. Mai, eingestellt.