Pietro Lombardi bleibt «DSDS»-Juror

TV-News

Der Sänger wird an der Seite seines Förderers und Sendungsgesichts Dieter Bohlen am Jurypult Platz nehmen.

In der ersten Liveshow hatte es Chefjuror und Gesicht der Sendung, Dieter Bohlen, verkündet, dass die RTL-Castingshowauch im kommenden Jahr fortgesetzt wird – zum Trotz aller vorausgegangenen Meldungen, dass die 20. Staffel die letzte sein würde. Selbstverständlich wird auch Bohlen, der im vergangenen Jahr erstmals nicht zur Jury gehörte, wieder die Talente bewerten. Der Pop-Titan war es zudem, der am Wochenende eine weitere Personalie am Jurypult verkündete. Demnach wird Pietro Lombardi als Juror zu «DSDS» zurückkehren. RTL bestätigte die Info am Sonntagnachmittag.Lombardi hat seine Karriere der Castingshow und damit auch Dieter Bohlen zu verdanken. Der Sänger gewann vor zwölf Jahren die achte Staffel. In den Jahren 2019 und 2020 war er bereits Teil der Jury, nach zwei Jahren Pause kehrte er in diesem Jahr an der Seite von Bohlen, Leony und Katja Krasavice zu «DSDS» zurück.Weitere Jury-Mitglieder stehen derzeit noch nicht fest, klar ist aber, dass die diesjährige Jury in dieser Zusammensetzung nicht wieder vor die Kamera treten wird. Krasavice hatte dies zuletzt unmissverständlich gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigt und bezeichnete Dieter Bohlen als „einfach nur peinlich“. Vergangene Woche erschien auch ein Disstrack der Rapperin. In dem Video ist zu sehen, wie sie das Jurypult von „Deutschland sucht die Superbitch“ mit einem Vorschlaghammer zerstört.