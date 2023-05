Netflix produziert deutsche «Love is blind»-Version

TV-News

Nach «Too Hot to Handle» adaptiert Netflix auch «Love is blind» für den deutschen Markt. RedSeven Entertainment produziert.

Zuletzt sorgte das Netflix-Reality-Formatnicht immer für positive Schlagzeilen, nachdem die Live-Übertragung der Reunion-Folge von Staffel vier nicht funktionierte und die Anhänger vor schwarzen Bildschirmen mit einer Fehlermeldung saßen. Nun gibt es für die Fans der Datingsendung aber gute Nachrichten, vor allem für die deutschen Zuschauer. Denn Netflix hat nun eine Adaption von «Love is blind» für den deutschen Markt angekündigt.«Love is blind» ist damit bereits die zweite Reality-Show von Netflix, die adaptiert wird. Im Februar debütierte die deutsche Version von. Wie bei «THTH» gibt es auch von «Love is blind» mehrere internationale Ableger. Vor zwei Jahren startete eine brasilianische Version, im vergangenen Jahr debütierte das Format für den japanischen Markt. Das Original aus den USA wurde kürzlich für eine fünfte Staffel verlängert. RedSeven Entertainment produziert den Ableger für Deutschland, das Casting ist bereits gestartet.In «Liebe macht blind», wie der Titel der Sendung hierzulande vermarket wird, lernen sich Singles zunächst nur in Gesprächen kennen, ohne sich dabei zu sehen. Nur wenn sie sich nach der Kennenlern-Phase für eine Verlobung entscheiden, dürfen sie ihr Gegenüber sehen. Im Laufe mehrerer Wochen ziehen die frisch verlobten Pärchen zusammen, planen ihre Hochzeit und finden heraus, ob ihre körperliche Anziehungskraft genauso stark ist wie die emotionale Bindung, die sie in den Dating-Kabinen, sogenannten „Pods“ aufgebaut haben. Am Tag der Hochzeit stellt sich heraus, ob sie sich vom echten Leben und von äußeren Umständen auseinanderbringen lassen oder ob sie die Person heiraten, in die sie sich, ohne sie je gesehen zu haben, verliebten. Erst dann stellt sich heraus, ob Liebe wirklich blind macht.