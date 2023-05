Zweitbeste Jahres-Leistung für «DSWNWP»

Quotennews

Nachdem sich RTL mit den geschalteten Programmierungen nicht gerade einen Gefallen getan hat, ist «DSWNWP» wieder auf dem Aufwind.

Es hat doch alles so schön angefangen,startet in das neue Sendejahr mit 2,21 Millionen Zuschauer und starken 0,71 Millionen Umworbenen. Bei Marktanteilen von 9,9 und 14,3 Prozent kann wenig gemeckert werden. Dann will RTL doch womöglich zu viel - direkt am Tag auf die erste Folge im neuen Jahr, gibt es eine weitere Show - die Reichweiten sinken deutlich auf 1,8 und 0,47 Millionen. Doppelprogrammierung - schlicht kein Erfolg. Drei Monate Pause - im April geht es am Samstag, dem 22. April, weiter. Nur eine Folge geplant, doch die geht mit 1,59 Millionen Zuschauern regelrecht unter, immerhin bedeuten 0,48 Millionen Werberelevanten einen kleinen Aufwind. Dann will RTL wieder doppelt programmieren - am 29. April läuft es mit 1,66 Millionen Zuschauer wieder besser, die Zielgruppe gefällt mit 0,51 Millionen - am Tag darauf sinken die Reichweiten erneut auf 1,63 und 0,45 Millionen.Nun, mit dieser kurzen Einführung wird klar, RTL probiert mitgewisse Dinge aus - tatsächlich läuft es trotz teilweise fragwürdigen Programmierungen in Summe gut. Der minimalste Marktanteil im Gesamten waren 8,3 Prozent, die "schlechteste" Zielgruppen-Leistung waren prozentual 9,5 Prozent. Und jetzt legt die Show auch noch wieder zu. Gestern schauten starke 1,82 Millionen Zuschauer nach Köln, mit dem Marktanteil von 9,5 Prozent ergeben sich die jeweils zweitbesten Werte des Sendejahres. Die Zielgruppe wiederholt mit 11,8 Prozent die Leistung des 30. April, wenn auch mit 0,51 Millionen Umworbenen wieder mehr zusehen.Dabei lief es vor der Primetime weniger gut für RTL wollten "nur" 1,06 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil sank so auf 5,4 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,23 Millionen ebenfalls kein Prunkstück, der Marktanteil von 6,4 Prozent ist keinesfalls schlecht, jedoch konnte sich RTL sonst über weitestgehend zweistellige Marktanteile über den Sendetag freuen.