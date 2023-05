«Theresa Wolff» läuft weiter 2021 hinterher

Quotennews

Mit «Der schönste Tag» schickt das ZDF den dritten Krimi von «Theresa Wolff» über den Äther. Ziel ist es noch immer, an die Leistung aus 2021 anzuknüpfen.

Eine lange Historie hat die Krimi-Reihenoch nicht aufzuweisen, mit dem gestrigen Samstag lief erst der dritte Fall aus Thüringen. Nach «Home Sweet Home» und «Waidwund» lief gestern alsound bei so kurzen Historien, lohnt der Vergleich in die Vergangenheit noch. Am 09. Oktober 2021 prämierte das ZDF «Theresa Wolff» vor starken 7,03 Millionen Zuschauern - schon der zweite Fall am 07. Mai 2022 konnte mit 5,3 Millionen Zuschauern nur bedingt mithalten. Beinah exakt ein Jahr darauf, am gestrigen 06. Mai, schickt das ZDF also den dritten Fall über die Bildschirmen - und es läuft besser.Insgesamt konnte Nina Gummich als Dr. Theresa Wolff 5,93 Millionen Zuschauer begeistern, der Marktanteil des Primetime-Krimis zeigte sich mit 23,8 Prozent sehr gut. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren belegten ihrerseits 7,2 Prozent am entsprechenden Markt, hierzu waren 0,37 Millionen Zuschauer nötig. Mit 2021 kann diese Leistung also weiter nicht mithalten, wobei diese Zahlen gestern zum klaren Sieg über die öffentlich-rechtliche Konkurrenz aus dem Ersten reichten.Dort schaffte esauf lediglich 2,45 Millionen Zuschauer und 0,34 Millionen Jüngere. Die Marktanteile verteilen sich bei der abendfüllenden Show demnach auf 10,6 Prozent am gesamten TV-Markt und 7,0 Prozent am entsprechend jungen Markt.