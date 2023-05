Die Krönungen im Vergleich!

Quotennews

Großer Feiertag in Great Britain - Ob das Erste, Sat.1, RTL, das ZDF - alle wollten ihren Teil der «Krönung von Charles III.» abhaben.

An diesem Event kam wohl kaum einer am gestrigen Samstag vorbei. König Charles der III. wurde mitsamt Camilla in London zu König und Königin gekrönt, standesgemäß im englischen Regen. Goldene Kutschen, pompöse Musik, edle Gewänder und natürlich glitzernde Kronen - da hielt auch die TV-Landschaft sämtliche TV-Kameras hin. Ab 09:30 Uhr schalteten gleich mehrere Sender zu. Die größte Aufmerksamkeit sammelte das Erste, der öffentlich-rechtliche Sender konnte über die sechseinhalb Stunden im Schnitt 4,88 Millionen Zuschauer zählen, der Marktanteil der langen Live-Strecke wurde hier mit 42,6 Prozent angegeben. Jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren im Ersten 0,89 Millionen mit dabei - hier waren am entsprechenden Markt 35,6 Prozent möglich.Im direkten Anschluss wollte das Erstesenden, die Reichweiten sinken auf 2,33 und 0,29 Millionen, sodass die Marktanteile bei 19,5 und 12,2 Prozent stehenblieben. Das ZDF hielt sich aus dem Live-Zirkus raus und sendete ab 19:25 Uhr- quasi eine Zusammenfassung des royalen Tages. Hiermit konnten in Mainz 3,15 Millionen Zuschauer begrüßt werden, der Marktanteil vor der Primetime lag bei guten 15,3 Prozent. Junge Zuschauer akquirierte das Format 0,27 Millionen, hiermit war ein Anteil von 7,0 Prozent möglich. Doch natürlich wollten auch die privaten Sender ihr Stück vom Kuchen abhaben. Ab 09 Uhr hieß es bei RTL Der Live-Schalte folgten bei RTL 1,45 Millionen Zuschauer und gleichermaßen 0,3 Millionen Umworbene - die Marktanteile für den Köln-Sender ließen sich demnach mit 13,0 und 12,1 Prozent definieren. Ab 16 Uhr sendete auch RTL ein weiteres royales Format hinterher -sollte noch 0,92 Millionen Zuschauer aus der Krönung halten, für die Werbewirtschaft wichtige Zuschauer verweilten 0,24 Millionen. Es ergaben sich so Marktanteile von 7,7 und 9,7 Prozent. Doch nicht genug des ganzen königlichen Spiels - auch Sat.1 wollte im Live-Programm mitspielen.Doch der Bällchensender startete nicht erst um 09:30 Uhr - hier sollte mitbereits ab 07:40 Uhr der Tag eingeläutet werden. Die Doku verfolgten 0,36 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,08 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. Es waren Marktanteile von 7,2 und 7,1 Prozent möglich. Ab 09:30 Uhr hieß die Live-Schalte dann. Bis 16 Uhr folgten 0,63 Millionen Zuschauer und so ein Marktanteil von 5,5 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten 0,25 Millionen Umworbene definiert werden, hiermit reichte es zu 10,0 Prozent am entsprechenden Markt. Nach den Live-Bildern wollte Sat.1 noch weitere royale Formate platzieren. Ab 16 Uhr wurde vor 0,45 Millionen Zuschauern undzurückgeblickt, eine weitere Folge des Formates holte im Anschluss 0,51 Millionen Zuschauer ab - um 18 Uhr ging der Blick dann mit 0,59 Millionen Zuschauern undin die Zukunft. Die Zielgruppe war bei den erwähnten Formaten zunächst mit 0,12 und 0,12 Millionen Umworbenen vertreten, später waren ebenfalls 0,12 Millionen an Bord. Der Marktanteil entwickelte sich so 5,1 Prozent auf 5,2 Prozent und endete bei 4,0 Prozent.