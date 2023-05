Woche 30 beendete die perfekte Serie

Quotennews

Seit dem 03. Oktober 2022 - ganze 29 Wochen lag jede Episode des «perfekten Dinners» bei über 1 Million Zuschauer. Bis in diese Woche.

Rückblick in den Oktober 2022: Am Montag, dem 03. Oktober 2022, holt"nur" 0,73 Millionen Zuschauer ab, ein Marktanteil von 3,1 Prozent - die Zielgruppe präsentiert sich mit 0,23 Millionen Umworbenen ebenfalls nicht gut, hier waren 4,5 Prozent drin. Für VOX war dieser 03. Oktober ein Start in eine grandiose Serie. Seit diesem 03. Oktober präsentierte sich jede Episode vonmit mehr als einer Million Zuschauern, ganze 29 Wochen hielt die VOX-Serie am Vorabend. Bis in diese erste Mai Woche.Bereits am Montag war der Traum ausgeträumt. Im hohen Norden in Kiel kochten in der Woche Ann-Christin, Freddy, Elisabetta, Katrin und Roland - der erwähnte Montag lieferte lediglich 0,9 Millionen Zuscahuer und 0,23 Millionen Umworbene. Die Marktanteile sanken auf 4,2 Prozent, natürlich der schlechteste Wert seit dem 03. Oktober 2022, und 4,5 umworbene Prozent, ebenfalls der schlechteste Wert seit dem 03. Oktober. Damit ist die Serie gerissen, dennoch lieferte der Rest der Woche sehenswert ab. Am Dienstag schauen 1,29 Millionen und 0,42 Millionen zu. Damit steigt der Marktanteil in der Zielgruppe auf stark 10,6 Prozent.Am Mittwoch waren 1,12 Millionen Zuschauer und 0,33 Millionen Werberelevante an Bord, mit 5,8 und 9,8 Prozent an den Märkten fiel die Zweistelligkeit knapp. Den Donnerstag gestaltete VOX mit dem «perfekten Dinner» vor 1,06 Millionen und 5,8 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe kam auf 0,26 und 7,5 Prozent. Der Final-Tag am gestrigen Freitag mobilisierte schließlich 1,18 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen Umworbene. Der Wochenabschluss war demnach mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent und 7,8 Prozent am Markt der Zielgruppe recht entspannt. Startet VOX nun eine neue Serie?