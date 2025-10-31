«Peytons Places» kehrt mit Staffel 5 zurück

US-Fernsehen

Die Football-Legende Peyton Manning geht wieder auf Entdeckungsreise.

Ab 2. November 2025 startet auf ESPN+ die fünfte Staffel der Emmy-nominierten Doku-Reihe, präsentiert von Elijah Craig Bourbon. Produziert von Omaha Productions und NFL Films, widmet sich die zehnteilige Staffel erneut den größten Geschichten, Mythen und Momenten der NFL  mit jeder Menge Humor und prominenten Gästen.Zu den Highlights der neuen Season zählen Begegnungen mit Josh Allen, Jason Kelce, Jim Harbaugh, Rob Gronkowski, Julian Edelman, Joe Burrow, Boomer Esiason, Chad Johnson, Cris Collinsworth und vielen weiteren NFL-Stars. Manning hebt mit der berüchtigten Bills Mafia einen Fluch auf, lässt sich in Philadelphia auf einen Tush Push mit Kelce ein, fährt mit Harbaugh entlang der kalifornischen Küste, bastelt mit Gronk und Edelman an einer Ersatz-Lombardi-Trophäe und analysiert mit Burrow und Esiason die Kunst des Playcallings.Ich bin begeistert, für Staffel 5 zurück zu sein, so Peyton Manning. Wir erzählen einige der besten Geschichten und treffen die Menschen, die die NFL zu dem gemacht haben, was sie heute ist  von Buffalo bis Los Angeles und überall dazwischen. Jede Episode bietet eine Mischung aus Geschichte, Nostalgie und Entertainment, von kuriosen Anekdoten bis zu absurden Selbstversuchen. So untersucht Manning in einer Folge den Ursprung des Quarterback Sneak, in einer anderen die Statistik hinter dem Passer Rating  oder fliegt mit Chad Johnson im Goodyear-Luftschiff, um eine Szene aus dem 70er-Jahre-Katastrophenfilm Black Sunday nachzustellen.