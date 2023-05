«Ein Fall für zwei» übernimmt für «Der Alte»

Quotennews

In den letzten Wochen spielte sich «Der Alte» in das Krimi-Herz der ZDF-Zuschauer. Jetzt gibt es neue Folgen «Ein Fall für zwei» - bleibt der Erfolg?

In den letzten Wochen zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen sein gewohnt starkes Krimi-Gesicht.kam mit neuen Folgen und begeisterte bis zu 6,35 Millionen Zuschauer - sprich: den meisten Zuschauern seit etwa 3 Jahren. Ebenfalls hocherfreulich wird die Leistung der 14- bis 49-Jährigen gewesen sein, mit dem am 07. April erreichen Marktanteil von 10,3 Prozent wurde gar ein neuer Rekord seit 2007 aufgestellt - damals sorgten 1,14 Millionen Jüngere für 10,1 Prozent. Bei all dem Lob waren die neuen Folgen schlicht abgesendet - Zeit für frischen Wind.soll die kürzliche Krimi-Euphorie aufgreifen - vorerst mit Erfolg. Gestern schauten den ersten neuen Fall von Leo Oswald und Benni Hornberg stolze 4,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil von 18,6 Prozent unterstreicht die gute Leistung. Die jüngere Zuschauerschaft präsentierte sich mit einer Reichweite von 0,36 Millionen Fernsehenden, hier waren am entsprechenden Markt so 6,5 Prozent Anteil möglich. Im Anschluss zeigte sich, ebenfalls wie in den letzten Wochen,sehr erfolgreich. Ab 21:15 Uhr hielt das zweite Krimi-Format am Abend gute 4,08 Millionen Zuschauer, bei den Jüngeren verweilten 0,29 Millionen. Die Marktanteile sanken auf 15,6 und 5,1Prozent.Später am Abend sollte das Programm weniger ernst, dafür lustiger werden. Diemit Oliver Welke steigerte die mittlerweile auf 3,27 Millionen gesunkene Reichweite auf 3,6 Millionen ab 22:30 Uhr - der Marktanteil stieg auf starke 17,2 Prozent. Die jüngeren Zuschauer konnten 14,7 Prozent an ihrem Markt markieren, hierzu waren 0,72 Millionen Zuschauer nötig. Im Anschluss ab 23:00 Uhr fiel das Interesse bei Jan Böhmermann und demdeutlich. Es verweilten 1,68 Millionen im Gesamten, bei den 14- bis 49-Jährigen ließen sich 0,57 Millionen messen. Die Marktanteile sanken auf 9,9 und 13,4 Prozent.