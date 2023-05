Vice-Doku «Bama Rush» startet

US-Fernsehen

Der Streamingdienst HBO Max startet ab 23. Mai die Ausstrahlung.

Der Max-Original-Dokumentarfilm, der von der Dokumentarfilmerin Rachel Fleit («Introducing, Selma Blair») inszeniert und produziert wurde, wird am Dienstag, 23. Mai, auf Max veröffentlicht. Der Dokumentarfilm begleitet vier junge Frauen bei der Rekrutierung von Studentenverbindungen an der Universität von Alabama im Herbstsemester 2022.Im August 2021 wurde die seit langem bestehende Tradition der Rekrutierung von Studentenverbindungen an der Universität von Alabama, auch bekannt als Rush, auf TikTok zum viralen Ereignis. Unter dem Hashtag «Bama Rush» wurde der Film zu einer viralen Sensation und einem kulturellen Phänomen, das bis heute von mehr als 2 Milliarden Menschen verfolgt wurde. In dem demnächst erscheinenden Dokumentarfilm begleitet Fleit vier junge Frauen, die sich auf den Rush an der Universität im Jahr 2022 vorbereiten. In diesem nuancierten und aufschlussreichen Dokumentarfilm erforscht Fleit die emotionale Komplexität und die Bedeutung der Zugehörigkeit in diesem entscheidenden Moment des Frauseins.Max präsentiert eine Produktion der VICE Studios. Regisseurin und ausführende Produzentin von «Bama Rush» ist Rachel Fleit, zu den ausführende Produzenten gehören Lizzie Fox, Casey Meurer, und Kama Kaina. Als Produzenten sind Zachary Luke Kislevitz, Andrew Freston und Danny Gabai gelistet.