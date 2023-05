Hannes Jaenicke: Eisbären, Raubkatzen, Elefanten und andere haben in Zoos nichts verloren

Interview

Der erfahrene Schauspieler setzt sich für zahlreiche Tiere ein. Nun ist er für das ZDF im Einsatz für Meeresschildkröten.

Nie. Wenn ich auf dem Sofa sitze gucke ich Filme, Serien, Dokus, Satire, oder mache ein Nickerchen.Schwer zu sagen. Auf unsere ZDF-Dokus «Im Einsatz für...» bin ich ein wenig stolz. Und auf ein paar Filme auch. Es gibt einen kleinen TV-Film namens «Bodycheck» von 2017, den ich bis heute sehr mag. Wie auch die Sachen, die ich mit Dominik Graf gemacht habe. Ansonsten hab‘ ich zuviel gedreht um auseinanderzuhalten, was relevant war und was nicht. Spaß hatte ich bei fast allen Sachen die ich drehten durfte.Sehr sogar. Vor allem weil wir beim «Amsterdam-Krimi» ziemlich wild herumexperimentieren und jeweils zwei volle Jahre an den Büchern sitzen. Das die ARD das ermöglicht ist großartig. Ich habe das Lästern über die Öffentlich-Rechtlichen nie so recht verstanden. Sie sind weiterhin die zuverlässigste Quelle und größten Hersteller von Nachrichten, Reportagen, Dokus und guter Satire, wie «heute-show», «Extra3», «Quer» oder Böhmermann. Außerdem bin ich Radio-Junkie und empfinde das pseudo-eregte Geplärr und Dauer-Abspulen der immer selben Hits auf Privatsendern als akustisches Guantanamo. Der Horror, wie Marlon Brando in «Apocalypes Now» sagt.Interessanterweise sieht das unser Sender anders. Der ist überaus zufrieden mit den Quoten, wir liegen mit diesem doch eher ambitionierten Format immer bei über zehn Prozent. Sonst dürften wir diese Reihe wohl kaum seit 16 Jahren drehen. Auch werden unsere Dokus häufig im Schulunterricht eingesetzt, haben gute Klickzahlen in der Mediathek, und rund um den Globus so ziemlich jedes Dokumentarfilm-Festival gewonnen, das es gibt.Die Liste ist endlos. Fleisch- und Fischkonsum reduzieren, Produkte aus Massentierhaltung meiden, Tönnies, Wiesenhof und Co. boykottieren, Bio kaufen, Plastik meiden wie die Pest, Steingärten zu grünen Gärten machen, Vögel rund ums Jahr füttern, sein Kreuzchen so machen, dass es endlich eine Agrar- und Verkehrswende gibt, das Artensterben und der Flächenfraß bekämpft werden, mehr Nationalparks und Naturschutzgebiete eingerichtet werden u.v.m.Das stimmt. Zoos können gute Erziehungseinrichtungen sein, solange die Tiere dort artgerecht gehalten werden können. Eisbären, Raubkatzen, Elefanten und andere haben in Zoos nichts verloren. Und in Zirkussen schon mal gar nicht. Es sagt alles über die vermeintliche deutsche Tierliebe, dass Wildtiere im Zirkus in Deutschland immer noch erlaubt sind.Nein. Dank moderner Computer- und Simulations-Technologie sind sie längst überflüssig.Am liebsten zur Schule gegangen bin ich in Pittsburgh. In Regensburg hab‘ ich immer noch Freunde, in Frankfurt Familie, In L.A. arbeite ich am liebsten, am Ammersee gehe ich mit meinen Doku-Partnern segeln. Ich lebe wegen meiner Arbeit seit gut 30 Jahren hauptsächlich in Hotels und mache es mir überall schön.Alle. Bei uns wurde am Esstisch immer gequatscht und diskutiert als gäbe es Geld dafür. Die spannendsten Geschichten hatte meine Oma auf Lager, die war Jahrgang 1895 und wurde 93 Jahre alt. Die hatte alles erlebt was man sich nur vorstellen kann.Wir kannten natürlich alle «CSI». Aber da es in fast jedem Land der Welt Morde und Rechtsmediziner gibt, gab es auch in fast jedem Land ein TV-Format über Morde und Rechtsmediziner. Unsere Serie sah total anders aus als die «CSI»-Formate. Auch fallen mir nur sehr wenige deutsche Formate ein, bei denen nicht kopiert wurde und wird. Da haben andere viel frecher geklaut. Bei «Stromberg» z.B. war es so offensichtlich, dass Ricky Gervais sich bis heute freut, wie lukrativ für ihn der Rechte-Klau von «The Office» war. Und die Produktionsfirma von «Post Mortem» brigens ein US-Konzern, die sind beim Klauen aufgrund der amerikanischen Rechtslage und Klagewut eher vorsichtig.