Meta steigert Umsatz um drei Prozent

Wirtschaft

Dennoch ist der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen.

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp, hat im ersten Quartal 2023 bessere Ergebnisse erzielt als erwartet – und das, obwohl der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gesunken ist. Insgesamt meldete das Unternehmen einen Umsatz von 28,65 Milliarden US-Dollar, das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr, und einen Nettogewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar. So toll die Zahl auch klingt, es ist ein Rückgang um 24 Prozent.Und Meta gab eine relativ optimistische Prognose für das zweite Quartal 2023 ab, in der es einen Gesamtumsatz von 29,5 bis 32 Milliarden Dollar prognostizierte, gegenüber 28,82 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2022. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal sagte das Unternehmen, dass Facebook im März durchschnittlich 2,04 Milliarden täglich aktive Nutzer hatte, gegenüber 2,0 Milliarden im vorherigen Quartal. Über alle seine Apps hinweg meldete Meta für März durchschnittlich 3,02 Milliarden täglich aktive Nutzer, was einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht."Wir hatten ein gutes Quartal und unsere Community wächst weiter", sagte Mark Zuckerberg, Chairman, CEO und Mitbegründer von Meta, in einer vorbereiteten Stellungnahme. "Unsere KI-Arbeit führt zu guten Ergebnissen in unseren Apps und unserem Geschäft. Wir werden auch effizienter, um bessere Produkte schneller zu entwickeln und uns in eine bessere Position zu bringen, um unsere langfristige Vision zu verwirklichen."