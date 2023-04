The BossHoss sorgt für Novum bei «Schlag den Star»

TV-News

ProSieben lässt Ende Mai erstmals zwei Duos gegeneinander antreten.

ProSieben hat für den 27. Mai die nächste Ausgabe der abendfüllenden Live-Showangekündigt und hat dafür das Country-Sänger-Duo The BossHoss verpflichtet. Dabei kommt es zu einem Novum, denn die beiden Frontmänner Sascha Vollmer und Alec Völkel treten nicht gegeneinander an, sondern zusammen. Erstmals in der Geschichte der Sendung werden somit zwei Duos um den Sieg kämpfen.Als Kontrahenten sind die beiden Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar vorgesehen, die ihrerseits abseits der Samstagabendshow ein Duo sind. Gemeinsam moderieren sie den Podcast. „Wenn deren Witze nur halb so gut wären wie unsere Musik, dann wären die beiden Superstars!", geben sich die beiden Musiker vor dem Duell gegen die Komiker siegessicher. „Wir sind mit viel Hunger hergekommen. Zum Hauptgang gibt es Bratwurst, und zum Nachtisch Baklava.“ Bielendorfer und Cosar erwidern: „Liebe Freizeit Cowboys, wenn wir mit euch fertig sind, arbeitet ihr beide auf dem Ponyhof.“In bis zu 15 Runden treten die beiden Duos bei «Schlag den Star» im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinner erhalten 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. «Schlag den Star» ließ aus Quotensicht zuletzt etwas nach und kam in diesem Jahr in der Zielgruppe nicht über die 13-Prozent-Marke in der Zielgruppe hinaus. Im vergangenen Herbst fuhr das Duell zwischen Michael Herbig und Rick Kavanian fabelhafte 21,4 Prozent ein und bescherte ProSieben einen neuen Rekord.