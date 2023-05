Anna Maria Sturm: Menschen mit Trisomie haben viel zu geben

Interview

Die Schauspielerin ist im ZDF-Zweiteiler «Herzstolpern» zu sehen, in dem sie dieses Mal nicht die Hauptrolle verkörpert.

Über einen Film mit Hauptdarstellern, die man im Fernsehen nicht so oft zu Gesicht bekommt. Sehr erfrischend...Ja - definitiv. Elisa wird mit vielen Dingen konfrontiert, die sie die Jahre zuvor erfolgreich verdrängt hat. Es kommt viel ans Licht: Sehnsüchte, nicht verarbeitete Gefühle.Ein Unterscheidungsmerkmal zu mir ist auf jeden Fall Elisas soziale Ader; ich kann sehr gut mit Tieren umgehen und bin liebend gerne alleine; Elisa betreibt einen inklusive Bauernhof und gibt sich der Arbeit mit den Menschen voll hin.Die Arbeit im Team war sehr gut, ja. Alle waren konzentriert bei der Sache, gut vorbereitet und auch spontan. Jeder wurde so genommen, wie er ist. Das hat mir sehr gut gefallen.Auf jeden Fall. Menschen mit Trisomie haben viel zu geben und wollen auch gebraucht werden.Ja, das stimmt. Es war die Abschlussarbeit eines Theaterpädagogen; Er hat nach Amateur-Schauspielern gesucht, die Rollen in Shakespeare´s “Sommernachtstraum” übernehmen, zusammen mit Menschen mit Handicap; es war meine erste Theatererfahrung überhaupt; ich war vom ersten Moment elektrifiziert und auch hier war es mir völlig egal, ob jemand auf irgendeine Weise beeinträchtigt war; ich habe gespielt und alle so genommen, wie sie sind. Es war eine sehr schöne und folgenschwere Erfahrung…. ich habe mich deswegen auch auf den Film «Herzstolpern» gefreut.Ich wohne aktuell in einer Kleinstadt in der Oberpfalz und auch ab und zu in Berlin…Für mich bedeutet die Natur alles. Es ist das Wichtigste für mich. Ich liebe die Stadt, die Konzerte, Musik, das Ausgehen, Theater- keine Frage…. aber ohne die Ruhe auf dem Land wäre ich unglücklich.Nein - das ist schon alles gut so, wie es ist. Ich habe mein Bestes in dieser Zeit gegeben für die Rolle und habe absolutes Verständnis dafür, wenn etwas nicht gut läuft, die Notbremse zu ziehen.Nein. Meine Mutter war ein wichtiger Bestandteil in der Historie des Kampfes gegen die WAA. Sie war wichtig für das Drehbuch - ich wurde gezielt besetzt.