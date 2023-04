Viacom18-JioCinema schnappt sich Warner-Inhalte

International

HBO, Max und Warner Bros.-Formate werden in Indien zum Viacom-Netzwerk wechseln. Damit verliert Disney die Rechte.

Warner Bros. Discovery und Viacom18 haben eine mehrjährige Vereinbarung bekannt gegeben, die JioCinema ab Mai zur neuen indischen Streaming-Station für HBO-, Max Original- und Warner Bros.-Inhalte macht. Die WBD-Inhalte wurden zuvor auf der Disney+-Plattform Star TV übertragen. Der Vertrag mit Star ist jedoch Ende März ausgelaufen. WBD-Quellen haben bestätigt, dass HBO-Inhalte, abgesehen von einer Handvoll an Dritte lizenzierter Sendungen, seit Anfang des Monats nicht mehr über den indischen Äther gehen.Der neue Vertrag ist ein weiterer großer Erfolg für Mukesh Ambani, einen der reichsten und politisch einflussreichsten Geschäftsmänner Indiens. Sein Unternehmen Reliance Industries Limited (RIL) steht hinter Viacom18 und der Streaming-Plattform JioCinema sowie den dominierenden Mobilfunk- und Breitband-Internetanbietern des Landes. Viacom18 gehört zur Hälfte zu Paramount Global, wobei das Unternehmen den indischen Part langfristig abstoßen möchte. Fox Corp. und Comcast interessieren sich für das Geschäft.Clement Schwebig, Präsident, Indien, Südostasien und Korea, Warner Bros. Discovery, sagte: "Die Marken von Warner Bros. Discovery sind in Indien unglaublich beliebt und wir freuen uns, mit Viacom18 zusammenzuarbeiten, um unsere Premium-Inhalte von HBO, Max Original und Warner Bros. den lokalen Fans zugänglich zu machen. Diese neue Vereinbarung zeigt unser Engagement in Südasien, wo wir versuchen, unser Publikum über mehr Plattformen zu unterhalten, und stärkt die Größe unseres regionalen Geschäfts insgesamt."Ferzad Palia, Head, SVOD and International Business, Viacom18, fügte hinzu: "JioCinema ist die größte Plattform für Live-Sport geworden. Wir sind nun auf einer Mission, die magnetischste Destination für Unterhaltung für alle Inder zu schaffen. Die strategische Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg, unseren Elite-Konsumenten die besten Hollywood-Inhalte zu bieten. Wir glauben, dass Warner Bros. Discovery die globalen Standards für Premium-Inhalte setzt und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die beste und umfassendste Destination für unsere Nutzer zu schaffen."