Taraji P. Henson entwickelt neue Fernsehshow

US-Fernsehen

Mit Hilfe von Village Roadshow sollen neuen Sendungen entstehen.

Taraji P. Henson hat bei Village Roadshow Unscripted Television und Candid Camera Inc. angeheuert, um die Serieneu zu gestalten. Sie wird an der Seite des Serienveteranen und ausführenden Produzenten Peter Funt auftreten. Die neue Version der Serie soll "moderne Gags mit dem gleichen ansteckenden Geist" der Originalserie bieten."Wenn diese Ankündigung eine Art epischer Streich von Taraji und meinen Freunden bei Village Roadshow ist, dann bin ich wirklich reingelegt worden! Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um «Candid Camera» zurückzubringen. Die Leute brauchen ein stressfreies Lächeln mehr denn je. Unsere Show hat viel mit «Ted Lasso» gemeinsam – ohne das Fluchen. Wir feiern die Menschlichkeit und den guten Sportsgeist, und wir schaffen es, dies mit einer Menge Lacher zu tun", sagte Funt.Henson fügt hinzu: "Das Original von «Candid Camera» hat so viel Lachen in mein Zuhause gebracht, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Peter und Village Roadshow in dieser modernen Neuinterpretation die Freude an andere weiterzugeben." Henson wird über ihre TPH Productions als ausführende Produzentin fungieren und sich Mark Itkin und seiner Tough Lamb Media, Inc. anschließen. Funt hat über 200 Episoden von Versteckte Kamera produziert und moderiert, seit er das Franchise von seinem Vater Allen übernommen hat."Das Team von Village Roadshow ist begeistert, mit Peter zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel des kultigen Versteckte Kamera-Vermächtnisses zu schreiben, und wir könnten uns niemanden Besseres vorstellen, um uns in dieser nächsten Phase zu begleiten als Taraji, die den Fans im Laufe ihrer Karriere unendlich viel Freude und Lachen gebracht hat", sagte Shannon Hawes Perry, EVP of Reality & Production Services der Village Roadshow Entertainment Group.