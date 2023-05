Podstars

Schach ist den meisten als Spiel bekannt, als Zeitvertreib älterer Herren im Park. Manche mögen es vielleicht noch als Sport ansehen. Aber Schach ist eigentlich etwas ganz anderes: Es ist ein Hype!

Schach boomt in den Medien, insbesondere im Netz. Spätestens seit dem Betrugsskandal rund um Hans Niemann geht es rund in der Fangemeinde, die immer größer wird. Aber worum geht es da eigentlich? Warum boomt Schach derart, und wer ist Magnus Carlsen? Der Schachweltmeister wird von Yves Bellinghausen im Podcast «Scambit: Schach, Hype und Millionen» genauso vorgestellt wie die spannenden Hintergründe des Schach-Booms im Internet und das Spiel selbst.Zuerst einmal hat ein Skandal die Schach-Universum im September 2022 die bis dato geordnete Welt aus den Angeln gehoben. Der Weltmeister Magnus Carlsen wurde in einem wichtigen Turnier von einem 19-jährigen Newcomer besiegt - wie konnte das passieren? Schlimmer noch: Am nächsten Tag verließ Magnus Carlsen das Turnier schlichtweg, statt einer Erklärung twitterte er nur, dass er aus Angst vor großem Ärger nichts sagen könne. Kann man im Schach betrügen?Man kann. Wie genau das geht, erklärt Yves Bellinghausen in Folge 2 des Podcasts, wo er auch zwei sogenannte Cheating-Jäger zu Wort kommen lässt. Im Schach werden tatsächlich Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Betrug zu verhindern. Auch in den anderen Folgen kommen verschiedene Menschen zu Wort, die alles Mögliche und Unmögliche rund um Schach und Turniere, Geschäftspraktiken und mehr erklären.Es scheint fast unmöglich, so ein komplexes Spiel wie Schach in einem Podcast zu erklären, von Hintergründen, Betrugsmöglichkeiten und Hype ganz zu schweigen. Trotzdem geht es der Schachfanatiker und Moderator Yves Bellinghausen an. In vier Folgen und mit der Hilfe von zahlreichen Gästen werden die wichtigsten Themen aus der Schachwelt abgedeckt.