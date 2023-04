Staffelabschluss mit Erfolg: «Der Alte» bleibt erstklassig

Quotennews

Caspar Bergmann ist sozusagen «Der»(neue)«Alte». Sechs Folgen ist der neue Kriminalhauptkommissar nur alt - und es waren sechs gute Wochen.

Im Sport würde man wohl sagen, dass sich dieser Transfer direkt auszahlt. Der Joker, der kurz nach der Einwechslung trifft, der neue Trainer, der frischen Wind und direkt Siege mit sich bringt oder, im Fall von, der neue Kriminalhauptkommissar. Seit nun sechs Folgen ist Caspar Bergmann «Der Alte». Eben «Der» neue «Alte». Und dieser Wechsel macht sich bezahlt, die neuen Folgen, die seit dem 17. März laufen, präsentieren allesamt einen Marktanteil von über 20 Prozent - auch gestern waren mit der Folge «Rückkehr ohne Wiedersehen» starke 20,8 Prozent am Markt möglich, es schauten insgesamt 5,46 Millionen Zuschauer nach Mainz.Trotz des neuen Personals bleibt die Zuschauerschaft der 14- bis 49-Jährigen recht unbeeindruckend. Gestern schauten gute 0,4 Millionen den Primetime-Krimi, es kamen demnach 7,4 Prozent am Markt zusammen, das ist gut - mehr jedoch nicht. Dafür hat das ZDF auch nach dem 20:15 Uhr-Programm eine erfolgreiche Formel gefunden.ist seit dem 24. März wieder im Programm - ebenfalls mit Erfolg. Gestern verweilten aus der Primetime für Krimi Nr.2 noch 4,42 Millionen Zuschauer und 0,31 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen damit bei 17,0 und 5,3 Prozent.Doch ist der Freitag bekanntermaßen nicht nur spannend - ab 22:30 Uhr gehört die Bühne der Satire und auch hier ist das ZDF schlicht sehr erfolgreich. Gestern holte Oliver Welke noch starke 3,74 Millionen Zuschauer zu seiner, wobei wohl beeindruckender die 0,8 Millionen 14- bis 49-Jährige sein dürften. Am jungen Markt waren so 15,1 Prozent möglich, insgesamt kamen gute 17,5 Prozent zusammen. Satire-Show Nr.2, also dasmit Jan Böhmermann hielt hiervon noch 1,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank ein ganzes Stück auf 8,5 Prozent. Doch die jüngeren Zuschauer blieben dem Mainz-Sender treu, mit 0,52 Millionen Jüngeren waren noch gute 11,3 Prozent drin. Kurzum: Der Freitagabend ist eine runde Sache für das ZDF.