Bei RTLZWEI wird es schlüpfrig

Im Mai setzt der Grünwalder Sender am Samstagabend auf Wiederholungen von «UNdressed» und «Naked Atrraction».

Der Privatsender RTLZWEI hatte am Samstagabend zuletzt einige Probleme gute Einschaltquoten einzufahren. Nachdem Mitte März der kurzfristig programmierte Doku-Abend über «Die Toten von Starnberg» mit nur 1,6 Prozent in der Zielgruppe unter ging, stabilisierten sich die Werte mit den Spielfilmen «Paul – Ein Alien auf der Flucht» und «Volcano» mit 4,1 und 5,4 Prozent. Letzterer kratzte sogar an der Millionen-Zuschauer-Marke.Seitdem ist jedoch der Wurm drin und «Magic Mike XXL», «The Beach» und «Die Wolke» brachten es nur auf 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Zielgruppen-Marktanteile waren mit 3,9, 3,1 und 2,6 Prozent stetig rückläufig. Nun hat der Realitysender eine Kurskorrektur angekündigt, mit der man es allerdings nicht allzu eilig hat. Denn an den kommenden beiden Samstagen hält man zunächst noch den Spielfilmen aus Übersee die Treue. Zu sehen gibt es «Wild Wild West» und «True Lies – Wahre Lügen».Ab dem 13. Mai präsentiert RTLZWEI dann aber eine gänzlich andere Programmfarbe und setzt auf nackte Tatsachen. Um 20:15 Uhr zeigt man zunächst zwei Wiederholungen vonaus dem Jahr 2020. In der Sendung wagen Singles ein heißes Experiment und erleben ein Blind Date ohne Kleidung im Bett. Doch nur wenn hinterher beide „ja“ wählen, geht das Date weiter. Ab 22:20 Uhr geht es nicht minder schlüpfrig weiter, denn es folgen gleich drei-Folgen. Bei der von Milka Loff Fernandes präsentierten Sendung handelt es sich um Folgen aus dem Jahr 2017. Ab 1:15 Uhr werden übrigens alle drei Folgen direkt wiederholt, ehe ab 3:40 Uhr «UNdressed» ebenfalls erneut verwertet wird.