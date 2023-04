VOD-Charts

Die Temperaturen steigen, die Streaming-Zahlen sinken. So kommt es in den VOD-Charts zu einer Überraschung kommt. Auf Platz eins landet aber ein Neuling.

In der vergangenen Woche schafften es noch fünf Streaming-Titel, mehr als zwei Millionen Abrufe zu generieren. In der 17. Kalenderwoche scheiterten gleich sieben Serien der Top10 daran eine Zwei vor dem Komma zu verbuchen. Rang zehn geht an die die spanische Netflix-Serie, deren zweite Staffel am vergangenen Freitag, 21. April, erschien. Die Thriller-Reihe wurde 1,53 Millionen Mal abgerufen.Etwas mehr Klicks brachtezusammen. Mit 1,59 Millionen Abrufen reichte es für das Teenie-Drama für den neunten Platz. Ebenfalls bei Netflix beheimatet ist Sitcom-Klassiker. Die Mockumentary wurde zwischen dem 21. und 27. April 1,67 Millionen Mal angesteuert. 20.000 Aufrufe mehr generierte der aktuelle Netflix-Hit, der somit auf Platz sieben landet.Zombies marschieren auf Rang sechs, denn hier landete. Mit 1,70 Millionen war die Reichweite aber weiterhin überschaubar. Auch der weltweite Netflix-Krösus, der zwischen dem 17. und 23. April 57,48 Millionen Stunden gestreamt wurde, holte in Deutschland laut Goldmedia nur 1,84 Millionen Klicks. Vorwochen-Siegerrutschte derweil auf den vierten Platz. Das Amazon-Format, dessen fünfte Staffel von Prime Video offiziell für das kommende Jahr bestätigt wurde, durfte sich in den vergangenen sieben Tagen über 1,91 Millionen Views freuen.VOD-Dauergastlandete diesmal auf dem dritten Platz. Die Serie um die Nerds aus Pasadena war der erste Titel, der mehr als zwei Millionen Abrufe schaffte. 2,22 Millionen standen zu Buche. Etwas überraschend kehrt auch der Herbst-Hit aus dem Hause Netflix in die Top10 zurück.durfte sich über 2,64 Millionen Aufrufe und Rang zwei freuen. Somit kommt es zu einem Neuling an der Spitze:setzt sich mit 2,74 Millionen Aufrufen auf Platz eins.