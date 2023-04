Rundschau

In dieser Woche stehen die erste deutsche Disney+-Produktion «Sam – Ein Sachse» und «Poker Face» von NBC im Mittelpunkt.

«Sam - Ein Sachse» (seit 26. April bei Disney+)

«Irgendwas mit Medien» (seit 14. April in der ARD Mediathek)

«Pokerface» (seit 24. April bei Sky/WOW)

«Love & Death» (seit 27. April bei HBO Max)

«Fatal Attraction» (Ab 30. April bei Paramount+)

Die packende Serie begleitet Sam auf seiner rastlosen Suche nach Heimat und bei seinem Kampf für Gerechtigkeit gegen ein übermächtiges System. Seine Kindheit als Außenseiter, geprägt durch die Ermordung seines Vaters, sein kometenhafter Aufstieg als Symbolfigur und Mediensensation eines neuen Deutschlands und Sams tiefer Fall, seine Flucht als international gesuchter Staatsfeind. Die hochemotionale und zugleich spannende Serie zeigt eine fesselnde und neue Perspektive auf Deutschland, die fassungslos macht und bewegt.Lennart, selbst ernanntes Wunderkind und Überflieger, kommt nach dem Abitur an die Uni und studiert: Irgendwas mit Medien eben. Während er sich in sein neues Leben einfindet, trifft er immer wieder auf Simon, seines Zeichens Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Freundin Inga immer komplizierter. Und nach mehreren einsamen Partynächten auf der Eckbank, ergebnislosen Textilkunst- und Audiokursen sowie gescheiterten Anbiederungsversuchen auf Dozierendenebene reflektiert Lennart zum ersten Mal sein Leben.Charlie besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit sofort zu erkennen, wenn jemand lügt. Während sie mit ihrem Plymouth Barracuda quer durch die USA fährt, trifft sie auf jedem Zwischenstopp auf neue Charaktere und seltsame Kriminalfälle, die ihr keine andere Wahl lassen als sie zu lösen.Dieses fesselnde Drama, geschrieben von David E. Kelley und unter der Regie von Lesli Linka Glatter, erzählt die wahre Geschichte von Candy und Pat Montgomery und Betty und Allan Gore - zwei kirchliche Ehepaare, die ihr Leben in einer texanischen Kleinstadt genießen ... bis eine außereheliche Affäre jemanden dazu bringt, eine Axt in die Hand zu nehmen.Die Serie ist eine tiefgreifende Neuinterpretation des klassischen psychosexuellen Thrillers und kulturellen Prüfsteins der 80er Jahre. Die neue Serie wird fatale Anziehungskraft und die zeitlosen Themen Ehe und Untreue durch die Linse der modernen Einstellung zu starken Frauen, Persönlichkeitsstörungen und Zwangskontrolle erkunden.