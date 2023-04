«Barry»-Star geht zu «Industry»

US-Fernsehen

Sarah Goldberg wird in einer anderen HBO-Serie zu sehen sein.

Sarah Goldberg bleibt bei HBO: Der «Barry»-Star wird in der dritten Staffel voneine wiederkehrende Gastrolle übernehmen. Die Produktion der neuen Staffel der Serie, die eine Koproduktion mit der BBC ist, hat kürzlich in Großbritannien begonnen. In der Beschreibung zu Staffel drei heißt es: "Als Pierpoint in die Zukunft blickt und eine große Wette auf ethisches Investieren eingeht, finden sich die Schreibtische in vorderster Front beim aufsehenerregenden Börsengang von Lumi wieder, einem Unternehmen für umweltfreundliche Energie – in einer Geschichte, die bis an die Spitze der Finanzwelt, der Medien und der Regierung führt."Goldberg wird in der Rolle von Petra Koenig auftreten, die als "Portfoliomanagerin beim ethischen Investmentfonds FutureDawn" beschrieben wird. Goldberg ist der letzte wiederkehrende Gaststar, der für Staffel drei angekündigt wurde, neben Kit Harington, der den CEO von Lumi spielen wird.Goldberg ist vor allem für ihre Rolle in der mit einem Emmy ausgezeichneten HBO-Serie «Barry» bekannt, deren vierte und letzte Staffel gerade ausgestrahlt wird. Für ihre Arbeit in der Serie erhielt sie 2019 eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Komödie. Zu ihren weiteren Referenzen gehören die kommende Serie «SisterS», die sie mitentwickelt hat, sowie der Film «The Report» und das Theaterstück "Clybourne Park".