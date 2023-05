«Christopher Robin»-Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Serie wird von den Boat Rocker Studios und Bay Mills Studios hergestellt.

Die Boat Rocker Studios und die Bay Mills Studios von Shamier Anderson und Stephan James entwickeln derzeit eine nicht jugendfreie Live-Action/Animationsserie über den Winnie-the-Pooh-Charakter Christopher Robin. In der offiziellen Beschreibung des Projekts, das derzeit den Titel «Christopher Robin» ► trägt, heißt es: "Christopher Robin ist ein desillusionierter New Yorker, der seine Lebenskrise mit Hilfe der seltsamen sprechenden Tiere meistert, die jenseits eines drogeninduzierten Portals außerhalb seines heruntergekommenen Apartmentkomplexes "The Hundred Acres" leben.“Charlie Kesslering («Foreign Relations», «Most Likely To») hat das Drehbuch für das Projekt geschrieben und wird auch die Produktion übernehmen. Conrad Vernon («Shrek 2», «Sausage Party») wird beim Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. Nick Nantell produziert für Boat Rocker zusammen mit Anderson und James für Bay Mills. Holly Hubsher beaufsichtigt das gesamte Projekt für Bay Mills. Bay Mills steht derzeit unter einem First-Look-Vertrag mit Boat Rocker."Es gibt nur wenige Charaktere, die so ikonisch und weltweit für ihre gemeinsamen Abenteuer bekannt sind wie Christopher Robin und Winnie-the-Pooh", sagte Nantell, Executive Vice President of Creative Affairs bei Boat Rocker Studios, Scripted. "Wir sind dankbar, mit dem Team von Bay Mills, Charlie Kesslering und Conrad Vernon an einem Projekt zu arbeiten, das diese Figuren an neue, unerwartete und wirklich lustige Orte führt."