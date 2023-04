Amazon Studios entlässt 100 Mitarbeiter

Wirtschaft

Auch Teile von Prime Video sind von den Stellenkürzungen betroffen.

Amazon Studios und Prime Video haben 100 Mitarbeiter entlassen. Diese Entlassungen, die von den rund 7.000 Mitarbeitern der Amazon Studios und Prime Video ausgehen, werden durch die Schaffung neuer Stellen in Bereichen ergänzt, die für das künftige Wachstum des Unternehmens entscheidend sind."Wie viele Unternehmen haben wir die wirtschaftlichen Bedingungen und unsere organisatorischen Bedürfnisse genau beobachtet und die Entscheidung getroffen, die Ressourcen anzupassen", sagte ein Amazon-Sprecher am Donnerstag. "Infolgedessen wird eine kleine Anzahl von Rollen in einigen Teams gestrichen werden. Wir werden die betroffenen Mitarbeiter in dieser Übergangsphase unterstützen und danken ihnen für die Arbeit, die sie im Namen unserer Kunden geleistet haben."Nach einer strategischen Überprüfung im März kündigte Amazon-CEO Andy Jassy Pläne an, weitere 9.000 Mitarbeiter zu entlassen – zusätzlich zu den bereits angekündigten 18.000 Stellenstreichungen. Damals sagte Jassy, dass die jüngste Runde von Kürzungen vor allem Mitarbeiter in den Abteilungen Amazon Web Services (AWS), People, Experience and Technology (PXT), Werbung und Twitch betreffen wird, aber dass das Führungsteam des Unternehmens erwartet, endgültige Entscheidungen darüber zu treffen, welche Stellen bis "Mitte bis Ende April" abgebaut werden.