Auch Sport1 wird Medienpartner der Special Olympics World Games Berlin 2023

TV-News

Der Sportsender wird die Special Olympics World Games Berlin 2023 auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen mit einer umfangreichen Berichterstattung begleiten.

Sport1 wird neben der ARD, Axel Springer, DAZN, Meta, ProSiebensSat.1 Media, RTL , der Deutschen Telekom und dem ZDF ebenfalls Medienpartner der Special Olympics Word Games Berlin 2023, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Bei dieser treten rund 7.000 Athleten mit geistiger und Mehrfachbehinderung gegeneinander an. Der Sportsender wird über das Event umfangreich auf TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen begleiten.Mit dem eigenen-Channel bietet Sport1 eine umfangreiche Berichterstattung auf Sport1.de und der Sport1-App. Daneben wird die Veranstaltung in der Fußballstammtisch-Sendungthematisiert. Auch im Free-TV auf Sport1 sind Berichterstattungen angekündigt. So wird am 24. Juni eine einstündige Talkshow stattfinden. Bei, wird zwischen dem 19. und 23. Juni eine halbstündige Tageszusammenfassung um 19.30 zu sehen sein.„Unsere Vision, für die Weltspiele 2023 und damit eine in der Historie der deutschen Sportberichterstattung einmalige Allianz der führenden elektronisch Sport berichterstattenden Medienunternehmen Deutschlands in ein Team zusammen zu bringen, ist wahr geworden. Wir freuen uns sehr, dass auch SPORT1 in diesem Team dabei ist. Die Voraussetzungen sind nunmehr geschaffen, um mit großer Medienpower größtmögliche Aufmerksamkeit für unsere Athlet:innen zu erreichen und damit auch mehr Bewusstsein für ihre Herausforderungen im Alltag zu schaffen“, sagt Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland und des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023.Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Die Unterstützung der Special Olympics World Games in Berlin als Teil der großen Medien-Allianz ist uns ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam geben wir den Athletinnen und Athleten ihre große Bühne und machen uns stark für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft. Die Vorfreude auf diese weltweit größte inklusive Sportveranstaltung hier bei uns in Deutschland ist bereits jetzt enorm: Wir werden die besondere Atmosphäre bei diesem großartigen Ereignis auch auf unseren Plattformen für die Zuschauerinnen und Zuschauer transportieren – und die herausragende integrative Kraft des Sports mit all seinen positiven Emotionen zusammen feiern.“