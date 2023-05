Tubi-Gründer verlässt FOX

Köpfe

Mit Paul Cheesbrough hat das Unternehmen bereits einen Übergangs-Nachfolger gefunden.

Der Gründer und CEO von Tubi, Farhad Massoudi, tritt zurück, da die Fox Corporation die Tubi Media Group unter der Leitung von Paul Cheesbrough bildet. Massoudi wird während einer Übergangszeit bis Ende Juni bei Tubi bleiben. Ein neuer CEO von Tubi Streaming wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Unsere strategische Übernahme von Tubi im Jahr 2020 war ein Eckpfeiler unserer digitalen Streaming-Strategie, die unter der Führung von Paul und Farhad ein Rekordwachstum erzielt hat und nun klarer Marktführer bei AVOD in den USA ist", sagte Lachlan Murdoch, Executive Chair und CEO der Fox Corp. "Aufbauend auf dieser Dynamik und ergänzend zu dem starken Wachstum unserer unternehmensweiten digitalen Umsätze ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Bemühungen in einer neuen Geschäftseinheit zusammenzuführen, die unsere digitale Expansion anführen und mit unseren Marken zusammenarbeiten soll, um weiteres Wachstum zu erzielen.""Es waren unglaubliche drei Jahre seit der Übernahme von Tubi, die zu einem großen Erfolg innerhalb der Fox-Familie geführt haben", sagte Massoudi. "Ich bin sowohl Lachlan als auch Paul für ihre Führung, Unterstützung und Partnerschaft dankbar. Ich weiß, dass ich Tubi in der besten Verfassung verlasse, in der es je war, und dass die Zukunft des Unternehmens sehr vielversprechend ist."Cheesbrough war zuvor CTO und President of Digital bei Fox Corp. In dieser Funktion beaufsichtigte er die Übernahme und das Management von Tubi. Er wird nun als CEO der Tubi Media Group fungieren, die die eigenständigen digitalen Unternehmen der Fox Corp. – einschließlich Tubi, Credible und Blockchain Creative Labs – sowie die digitalen Plattformen und Teams, die das breitere digitale Geschäft von Fox in den Bereichen Sport, Nachrichten und Unterhaltung unterstützen, beherbergen wird. Er wird weiterhin in Los Angeles ansässig sein und an Lachlan Murdoch berichten.