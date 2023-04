Amazon kauft «Merry Little Batman»

US-Fernsehen

Erneut wandert eine DC-Produktion zum Online-Versandhändler.

Amazon hat den Animationsfilmerworben, nachdem er zuvor bei HBO Max gestrichen wurde. «Merry Little Batman» wurde zusammen mit der Spin-off-Serie «Bat-Family» eingekauft. Die Übernahmen folgen auf die bereits angekündigte Bestellung von «Batman: Caped Crusader» für zwei Staffeln, die ebenfalls bei HBO Max im Jahr 2022 gestrichen wurde."Wir freuen uns, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um ein völlig neues animiertes Kapitel von «Batman» zu beginnen. «Batman: Caped Crusader» bis hin zu den komödiantischen Abenteuern von «Merry Little Batman» und «Bat-Family» – diese neuen Projekte stellen sicher, dass es eine animierte Batman-Geschichte geben wird, die Fans jeden Alters begeistern wird", sagte Sam Register, Präsident von Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios.Die Verlagerung aller drei Projekte zu Amazon steht im Einklang mit der Strategie von Warner Bros. Discovery und CEO David Zaslav, Inhalte, die zu den wichtigsten geistigen Eigentumsrechten von WBD gehören, an bestimmte externe Plattformen zu lizenzieren. Unter der früheren Geschäftsführung vor der Übernahme von Warner Bros. durch Discovery wurden solche Inhalte streng gehütet und exklusiv für Warner Bros.-eigene Plattformen wie HBO Max gehalten.